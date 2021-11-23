Молящиеся в минском тумане беженцы: "Мы едем в Польшу - потом в Германию"

"Белоруссия Лукашенко считается последней диктатурой Европы - а теперь еще и главным действующим лицом в коварной операции по доставке беженцев в ЕС. При этом центром торговли людьми является город, куда почти не ездят немцы: Минск", - пишет немецкий журнал Focus.

"На улицах Минска висит густой туман, - повествует журналист издания, имя которого не публикуется по соображениям безопасности. - Ни один лучик солнца не пробивается сквозь серо-белую пелену. (...) Однако главный вокзал Минска и прилегающий к нему автовокзал кипят жизнью, а в соседнем торговом центре к полудню собирается все больше людей. Но в основном здесь проводят субботу белорусы. О том, что Минск - это новый центр масштабной контрабанды людей и беженцев, здесь ничего не говорит. На первый взгляд".

"После десяти минут езды по унылой белорусской столице, на повороте к проспекту Победителей на берегу реки Свислочь, мы вдруг замечаем несколько машин, припаркованных на боковой улице. Группа людей грузит громоздкий багаж - рюкзаки, сумки, спальные мешки и коврики".

"На углу, на улице, известной парадами Лукашенко и массовыми протестами против его режима в прошлом году, внезапно появляется все больше людей. Недалеко от Дворца спорта десятки групп людей стоят в густом тумане со своим багажом, разговаривают, ждут. Из супермаркета двое мужчин как раз возвращаются к ожидающему их другу, который до этого приветливо поздоровался. "Мы курды и приехали из Ирака", - говорит один из мужчин и продолжает: "Мы едем в Польшу - а потом в Германию".

"Планы других выглядят аналогично. Скопление людей здесь, кажется, никому мешает. (...) Жительница Минска говорит, что непривычно, "когда верующие мусульмане среди туристов с рюкзаками расстилают свои коврики и молятся". Но проблемы в иностранцах она не видит. Наоборот: у них, белоруски и беженцев, есть нечто общее: все они хотят уехать, покинуть страну в направлении Запада. Женщина сама откладывает на это деньги - "чтобы получить визу в Польшу", говорит она".

"Тем временем на обочине дороги остановились милицейские машины, но они ничего не предпринимают. Согласно белорусскому законодательству, пока все законно: у беженцев есть виза, то есть они могут находиться в стране на законных основаниях. Только в минских магазинах беженцам явно не рады. "Туристам с рюкзаками вход воспрещен" - написано на табличках, висящих у входных дверей. Но без багажа они вполне могут войти. Они прогуливаются по торговому центру, снимают деньги в банкоматах, пьют кофе и разговаривают".

"Ройхан (имя изменено) стоит у супермаркета, его шапка натянута до бровей, а широкий шарф закрывает лицо. Он, тоже будучи иракским курдом, хочет поехать в Польшу, а затем в Германию. "В моей стране у меня проблемы", - говорит он. По его словам, ему пришлось разлучиться с женой и тремя детьми, чтобы спастись от брата. "Это был мой последний выбор, и мне очень плохо", - говорит он, показывая фотографии себя и своих детей. Он приземлился в Минске два дня назад, прилетев через Дубай. Он хочет знать, какова ситуация в Германии и в "джунглях" - на территории между Белоруссией и Польшей. Но надежда на лучшую жизнь сильнее, чем осознание жестокой реальности на границе", - пишет издание.

"Вечером в Минске распространилась ложная новость о том, что польские военные открыли границы и теперь пропускают людей. "Пожалуйста, друг, это правда?", - с надеждой спрашивает Ройхан: "Некоторые даже говорят, что Германия отправила автобусы к мигрантам". Однако курд остается в Минске. По его словам, не имея безопасного плана, он не хочет рисковать и ехать на границу. Пока что".

"У Ройхана еще есть средства, чтобы провести еще одну из холодных минских ночей в теплой гостинице. Но он говорит: "У меня нет денег, чтобы попытать счастья". В воскресенье он написал, что его время в гостинице закончилось и что теперь ему придется искать другое место для ночлега".

"Мохаммеду (имя изменено) повезло. Он еще может пожить в отеле и является здесь одним из немногих сирийцев. Сам он приехал в Минск из Александрии, Египет. Последние несколько лет он провел там со своей семьей. (...) "Жизнь в Египте не очень хорошая. 100 млн человек - это слишком много", - говорит он. По его словам, получив десять дней назад визу в Белоруссию, он получил шанс приехать в Европу. "Мой брат живет в Брауншвейге", - говорит Мохаммед. Туда хочет поехать и он".

"В воскресенье утром стало понятно, почему многие беженцы в Минске так терпеливо ждут. Напротив Дворца спорта внезапно собрались несколько групп людей. Одна машина за другой стали останавливаться на парковке. Подъезжали также микроавтобусы. Каждую минуту беженцы садились в машины и начинали свой дальний путь. Затем площадь перед Дворцом спорта постепенно опустела. Однако перед торговым центром "Галерея" появлялось все больше людей. Людей, желающих добраться до Германии через Польшу, в эти туманные выходные в унылом Минске не становилось меньше", - пишет Focus.