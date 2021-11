23 ноября 2021 г. Тейлор Николь Роджерс | Financial Times Американские работники увольняются в рекордных количествах "Линдси Коулман в этом году уволилась с двух работ. Первое увольнение, в январе, было из отдела продаж в компании, производящей программное обеспечение, где она проработала почти 6 лет, с тех пор как окончила колледж. Она любила своих коллег, но почувствовала, что не может отказаться от предложения конкурента на должность, которая, по ее мнению, могла приносить больше удовольствия. Но к октябрю Коулман поняла, что она предпочла бы продавать квартиры, а не ПО, и, получив лицензию в сфере недвижимости, она снова уволилась, чтобы присоединиться к Corcoran Group", - пишет Financial Times. "Продажа ПО - очень прибыльная карьера, но в глубине души я всегда знала, что это не то, что мне нравится, но я никогда не знала, смогу ли я что-то поделать с этим, - говорит 29-летняя Коулман. - Когда все время ты сидишь один в квартире и делаешь какую-то работу, каждый день, весь день, ты действительно понимаешь, счастлив ты или нет", - добавила она. "Коулман - одна из представительниц беспрецедентной волны увольнений сотрудников в США в 2021 году. Около 4,4 млн американцев уволились с работы только в сентябре, сообщило в этом месяце Министерство труда США (...). Увеличилось и количество вакансий. Экономисты считают, что у большинства уволившихся, вероятно, были на примете другие должности, прежде чем они подали заявление об увольнении, потому что участие в рабочей силе остается стабильным с момента спада в 2020 году, несмотря на рекордные показатели увольнений", - пишет издание. (...) "Great Resignation - "Великое увольнение", как его уже называют - изначально стало неожиданностью для многих экономистов, которые утверждают, что работники, как правило, не желают нарушать статус-кво, даже когда они недовольны своей работой. Но кризис Covid-19 нарушил как экономические, так и социальные нормы, заставив работников переоценить то, чего они хотят от своей трудовой жизни. В результате многие из тех, кто раньше терзался сомнениями о том, уходить или нет, решили, наконец, сделать это", - говорится в публикации. "Это ковид-ясность", - поясняет Александр Алонсо, главный специалист по обработке информации Общества управления человеческими ресурсами, который изучает это явление в течение шести месяцев. По словам Алонсо, большинство уволившихся в эпоху пандемии уходят в поисках лучшей оплаты, лучшего баланса между работой и личной жизнью или лучших льгот на рабочем месте. "Люди сражаются не за возвращение в офис", - добавляет он. (...) "Для Данит Сибовиц, юриста из Нью-Йорка, недостаток льгот на работе привел к тому, что в июне она уволилась из страховой компании. Ее прежняя компания не предоставляла сотрудникам базовое оборудование для работы на дому, такое как ноутбуки, или оздоровительные ресурсы, во время локдаунов прошлого года. "Я ощутила застой, - говорит 38-летняя Сибовиц. - До Covid все было в порядке. Я могла с этим справиться. А потом больше не смогла". "В Хьюстоне к такому же выводу пришел другой юрист. 36-летняя Апарна Шевакрамани занималась юридической практикой в течение 10 лет, в последнее время в качестве главного юрисконсульта в страховой брокерской компании. Она никогда по-настоящему не получала удовольствия от своей работы, и пандемия дала ей возможность сняться в импровизированном сериале Netflix под названием Indian Matchmaking. Шевакрамани взяла отпуск, чтобы использовать другие открывшиеся возможности, в том числе чтобы написать книгу после того, как сериал в одночасье стал сенсацией, но так и не вернулась. В апреле она уволилась", - рассказывает газета. "Мне пришлось избавиться от балласта, и для меня этим балластом оказалась моя стабильная карьера", - говорит Шевакрамани. "Потребность в большей финансовой стабильности подтолкнула Дженну Колуччио, 27-летнюю помощницу врача, уволиться с работы в июне. Она знала, что отделение интенсивной терапии в центре Манхэттена, в котором она проработала чуть более 2 лет, недоплачивает ей и тамошняя корпоративная культура не слишком соответствует ее запросам в долгосрочной перспективе. Хотя она планировала оставаться на своем рабочем месте в течение трех лет, стресс, вызванный кризисом Covid, подтолкнул ее к тому, чтобы поскорее начать поиск новой работы в больнице, которая ей импонировала. Через несколько недель она получила предложение о работе, и сразу же написала заявление об увольнении". "Люди продолжают говорить о том, что это поколение постоянно меняет работу, - говорит Колуччо. - Это потому, что никто не позволяет себя запугивать или недооценивать. И знаете что? Это совершенно правильно. Наши родители учили нас тому, что нужно держаться за свою работу, оставаться на своей работе, но зачем?" Источник: Financial Times