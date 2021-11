23 ноября 2021 г. Майель Альдеберт | Le Figaro Правда ли, что вакцины против Covid "мало" защищают от заражения? "Вакцины теряют часть своей эффективности через 5-6 месяцев", - заявил глава научного совета при президенте Франции профессор Жан-Франсуа Дельфрэси в эфире France Inter, добавив, что такое снижение эффективности затронуло "самых пожилых и людей с ослабленным иммунитетом", но также "население в целом". Вакцина защищает от "возникновения тяжелых и серьезных форм", напомнил Жан-Франсуа Дельфрэсси, однако вакцины против Covid "довольно мало и даже плохо защищают от заражения и от передачи вируса". Подобное снижение эффективности широко документировалось в научной литературе уже нескольких месяцев, но​ несколько недавних исследований показали все более тревожные цифры в плане снижения защиты вакцины", - пишет журналист Le Figaro Майель Альдебер. "По этому поводу в Twitter транслировался график, извлеченный из "шведского исследования", показывающий, что кривая эффективности вакцины резко снижается и даже опускается ниже нуля. "У вакцины нет никакой эффективности против заражений", - комментирует пользователь интернета, предполагая даже, что вакцинированные люди могут быть менее защищенными, чем невакцинированные", - говорится в статье. (...) "Широко освещаемое в социальных сетях исследование представляет собой шведскую рукопись, представленную для публикации в журнале The Lancet. Фактически оно показывает, что эффективность вакцин против "симптоматической инфекции Covid-19" через шесть месяцев после инъекции последней дозы в целом падает ниже 60%, и добавляет, что "начиная с 211 дня и далее, не обнаруживается никакой эффективности", в частности, для вакцины Pfizer", - указывает журналист.​ ​ (...) "Кривая проходит ниже оси абсцисс просто потому, что это модель с большим недостатком точности в конце", - объясняет Филипп Амуайель, профессор общественного здравоохранения университетской больницы Лилля. Диаграмма иллюстрирует математическую модель, которая не соответствует действительности, и, прежде всего, "процент эффективности, разумеется, не может быть ниже нуля", - сообщает Филипп Амуайель. (...) "Тем не менее, исследование подчеркивает реальную потерю эффективности вакцин против инфекции и заражения, о чем уже много говорится в научной литературе, и количество таких комментариев растет с каждым месяцем. Журнал Science опубликовал, в частности, 4 ноября американское исследование, которое показывает, что за шесть месяцев уровень защиты снижается вдвое. На примере около 780 тыс. человек, привитых либо вакциной Janssen на основе вирусного вектора, либо вакцинами Moderna или Pfizer на основе матричной РНК, авторы демонстрируют, что в период с февраля по октябрь защита от инфекции снижается с 87,9% до 48,1%. В точности, по оценкам исследования, в марте вакцины Janssen, Moderna и Pfizer обеспечивали защиту на уровне 86,4%, 89,9% и 86,9%, а через 6 месяцев защита представляла собой только 13,1%, 58% и 43,3%", - пишет Le Figaro. (...) "Существует единое мнение о том, что, начиная с 2,5 месяцев эффективность вакцины четко снижается, и что через 6 месяцев защита от инфекции может упасть ниже отметки 50%", - подтверждает Анн-Клод Кремье, специалист по инфекционным заболеваниям в больнице Сен-Луи. Эффективность 50% является минимальным показателем защиты, рекомендованным Европейским агентством по лекарственным средствам для вакцины, прежде чем она получит разрешение на продажу. Это снижение защиты от заражения влияет на передачу вируса. "Защита от симптоматических и бессимптомных инфекций служит маркером для определения защиты от передачи, поскольку защищенный человек не может выделять вирус", - объясняет специалист по инфекционным заболеваниям. "Другое показательное израильское исследование, опубликованное 27 октября в журнале The New England Journal of Medecine, показывает, что снижение защиты от заражений затрагивает все возрастные группы. На выборке пациентов, изученных в июле 2021 года, исследователи показали, что количество случаев заражения Covid-19 на тысячу вакцинированных людей резко возрастает по прошествии нескольких месяцев для людей старше 60 лет, почти так же, как для тех, кто находится в возрастных группах 40-59 лет или 16-39 лет", - отмечает издание. (...) "Основная часть защиты вакцины заключается в нейтрализующих антителах, В-лимфоцитах", - поясняет Анн-Клод Кремье. Устойчивость вируса к вакцине может сыграть роль в потере ее эффективности, однако главным фактором остается потеря этих "нейтрализующих" антител с течением времени", - говорится далее. "Введение двух доз с небольшим промежутком позволяет организму вырабатывать большое количество антител за очень короткий период времени, но не обязательно обеспечивает долговременный иммунитет. Теперь остается вопрос о третьей дозе. "На данном этапе мы можем сказать, что третья доза повысит защиту от заражения, но мы неспособны сказать, сделает ли она это навсегда или временно", - отмечает Анн-Клод Кремье. Как и для любых вакцин, требуется время и наблюдение, чтобы составить идеально адаптированный график вакцинации, который позволит понять, сколько доз необходимо ввести и через какой временной интервал", - резюмирует Майель Альдебер. Источник: Le Figaro