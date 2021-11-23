Инфекция SARS-CoV-2 может привести к изменению восприятия боли

(...) "В числе прочих так называемых атипичных симптомов Covid-19 на протяжении острой фазы инфекции может резко, хотя и временно, уменьшить восприятие боли. Таковы выводы тематического исследования, проведенного в Университетских больницах Женевы (HUG), результаты которого были опубликованы в середине октября в научном журнале PAIN", - пишет журналистка швейцарской газеты Le Temps Сильвия Ложан.

"Для того, чтобы прийти к такому выводу, многопрофильная команда врачей HUG наблюдала за тремя пациентами в возрасте от 67 до 84 лет, получавшими амбулаторную консультацию по паллиативной помощи из-за сильной онкологической боли, резистентной к лечению опиоидами. Когда эти пациенты были госпитализированы из-за коронавирусной инфекции, "они заметили уменьшение или даже исчезновение боли вскоре после заражения", как отмечается в официальном сообщении Университетских больниц Женевы от понедельника, 22 ноября. При этом их исцеление от Covid-19 сопровождалось постепенным возвращением онкологической боли", - говорится в статье.

"Такое явление пока необъяснимо, и поэтому исследователи выдвинули различные гипотезы. Одна из них касается прямого воздействия SARS-CoV-2 на островковую долю (или островок) коры головного мозга, которая отвечает за формирование сознания, и в частности за восприятие боли. Вызванная вирусом дисфункция островка может быть ответственной за измененное или даже отсутствующее восприятие боли, а также за другое очень распространенное явление у пациентов, страдающих тяжелым Covid-19, а именно, за отсутствие одышки (затруднения дыхания), несмотря на уровень кислорода ниже допустимой нормы", - отмечает журналистка

(...) "Инфекция, как правило, может обострить существующую боль, а не облегчить ее, - объясняет профессор Софи Потекс, руководитель отделения паллиативной медицины HUG и один из основных авторов исследования. - Также не было других факторов, которые могли бы объяснить, почему этим пациентам стало лучше, пока продолжалась инфекция".

"Еще одна догадка: по мнению авторов, Covid-19 может также вызывать дисфункцию спинного мозга, тем самым препятствуя передаче нервных сигналов, вызывающих боль или ощущение одышки", - пишет Le Temps.

(...) "Некоторые пожилые пациенты с различными формами деменции, поражающими определенные части центральной нервной системы, тоже чувствуют меньше боли, но это по-прежнему не до конца понятно научному сообществу, - анализирует Софи Потекс. - Тот факт, что подобное явление воспроизводится с Covid-19, позволит нам немного продвинуться в понимании этого механизма".