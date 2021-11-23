Иранская ядерная программа раскалывает правительство Израиля перед возобновлением переговоров

"По мере приближения 29 ноября, даты возобновления переговоров по иранской ядерной программе, в Израиле нарастает напряженность. С одной стороны, сторонники жесткой линии отказываются от диалога с Ираном и готовы прибегнуть к целевым атакам. С другой стороны, есть те, кто готов, несмотря ни на что, принять договоренности, которые могли бы заключить Вашингтон и Тегеран", - пишет корреспондент Marianne в Израиле Жюльен Лакори.

(...) "Мы готовы начать атаку против Ирана прямо сегодня", - заявил Амир Эшель, генеральный директор Министерства обороны, за несколько дней до возобновления диалога между Тегераном и Вашингтоном, намеченного на 29 ноября. "Израиль должен быть в состоянии действовать в одиночку против Ирана. Я думаю, что с военной точки зрения это было бы сложно, но не невозможно", - добавил Йоси Коэн, бывший директор службы внешней разведки Израиля "Моссад" и идейный вдохновитель многочисленных кибератак и загадочных взрывов против иранских ядерных объектов".

"Это невыполнимое пожелание со стороны тех, кто ностальгирует по эпохе Трампа? Не совсем. Для финансирования такой стратегии премьер-министр Израиля Нафтали Беннет уже выделил дополнительные сотни миллионов долларов к военному бюджету, при этом приоритетной задачей является разработка высокоточных ракетных систем", - указывает автор статьи.

(...) "Остается лишь узнать, как только Соединенные Штаты и Иран вновь вступят в разговор, станет ли еврейское государство претворять в жизнь свои угрозы на иранской территории или оно просто разыграет сцену "держите меня, а то я за себя не отвечаю", - рассуждает Лакори.

(...) "По данным газеты The New York Times, Соединенные Штаты предостерегли Израиль от войны, которая будет "контрпродуктивной, поскольку подтолкнет иранцев к тому, чтобы заново построить еще более эффективные ядерные объекты".

"Сможет ли Израиль преодолеть вето США? По этому важнейшему вопросу за фасадом единодушия возникли разногласия. С одной стороны, Нафтали Беннет не желает давать повод для обвинений в слабости, выдвинутых его предшественником Биньямином Нетаньяху.

(...) "Беннет боится показаться человеком, неспособным противостоять американскому давлению, что склоняет и подталкивает его к непримиримости", - поясняет один израильский дипломат. В другом лагере находятся центрист Яир Лапид, министр иностранных дел, и Бени Ганц, министр обороны, которые не хотят вступать в конфликт с Вашингтоном. "Я поддерживаю более широкое, более обязательное и долгосрочное соглашение с эффективными инспекциями на ядерных объектах и местах производства оружия", - утверждает Бени Ганц.

"Единственная уверенность: большинство военных экспертов считают, что Израилю не по силам нанести смертельный удар по иранской ядерной программе, в лучшем случае, ее можно было бы замедлить. Иначе еврейское государство немедленно столкнется с возмездием в виде массированного ракетного обстрела из Ирана, а также из Ливана, Сирии или Ирака", - передает журналист.

"Такие атаки привели бы к многочисленным жертвам среди гражданского населения и к серьезному материальному ущербу, не говоря уже об атаках на корабли в Персидском заливе, в то время как морские пути обеспечивают более 90% внешней торговли Израиля. Существует столько угроз, способных поставить на колени израильскую экономику, которая переживает постпандемическое улучшение. Так что Нафтали Беннету стоит дважды подумать, прежде чем пускаться в авантюры", - резюмирует Жюльен Лакори.