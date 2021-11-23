Убитый лось может привести к краху неудобного парламентария-коммуниста в России

"Глава московских коммунистов рискует споткнуться о скандал на охоте. Сам он и некоторые наблюдатели считают, что это не совпадение, а сигнал в адрес коммунистической оппозиции", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Вообще-то, кабана и лося не так легко спутать. Однако это якобы произошло с Валерием Рашкиным в последние выходные октября в окрестностях города Саратов на Волге. По его словам, в тот дождливый вечер ему показалось, что он увидел в тумане силуэт кабана, нажал на курок своего охотничьего ружья - и обнаружил в траве тушу лося. На лосей в том месте охотиться было нельзя. К тому же выяснилось, что у тех, с кем вместе охотился Рашкин, не было действующей лицензии. Теперь ведется расследование. За преступление - запрещенную охоту - грозит лишение свободы на срок до двух лет", - передает журналист Маркус Акерет.

"Однако у этой истории есть и политический аспект. Рашкин - первый секретарь Коммунистической партии России в Москве и депутат Госдумы. Но прежде всего, он является кем-то вроде выразителя идей той части коммунистов, которая не боится никакой критики в адрес Кремля. В прошлом он также работал с Алексеем Навальным и его людьми в регионах. С точки зрения режима, он занимается политической деятельностью на грани "несистемной" оппозиции, то есть тех оппозиционных сил, которые не имеют шансов пройти в парламент и сейчас в той или иной степени находятся в опале".

"После выборов в Госдуму в сентябре, на которых Рашкин, как и многие другие коммунисты, почувствовал себя обманутым в получении прямого мандата в Москве из-за электронного голосования, он организовал акцию протеста в центре Москвы, замаскированную под "встречу с избирателями". Это очень плохо восприняла администрация президента. Ей не нравится и его выступление против обязательных сертификатов и обязательной вакцинации", - говорится в статье.

"Поэтому Рашкин считает, что его неудачная поездка на охоту не была случайностью. Все это было инсценировано, чтобы дискредитировать его и вытеснить из политики. (...) Уже по дороге на охоту у него якобы было ощущение, что за ним следят".

"Рашкин выглядел бы более правдоподобно, если бы он с самого начала рассказывал эту версию произошедшего, комментирует издание. - Однако в видеороликах, снятых во время его задержания полицией, которые сразу же распространились в социальных сетях, он описывал произошедшее совершенно иначе и пытался выкрутиться".

"Генеральная прокуратура потребовала лишить 66-летнего депутата иммунитета. Если он будет осужден в ходе уголовного процесса, его политическая карьера будет практически завершена. В любом случае, ему придется сдать свой думский мандат и у него больше не будет права участвовать в выборах. Это, безусловно, пришлось бы кстати Кремлю. Поэтому некоторые комментаторы согласны с мнением Рашкина о том, что это была спланированная акция против него. Это, а также сдержанная реакция общественности на сомнительный поступок Рашкина отражают большое недоверие к официальной информации", - отмечает NZZ.

"Если Рашкина устранят из политики, в рядах коммунистов еще останутся другие представители, проявляющие жесткую позицию по отношению к Кремлю. Это крыло партии питает надежды на активную оппозиционную политику в Госдуме всех тех демократически настроенных избирателей, которые, в рамках стратегии "умного голосования" Навального, голосовали за коммунистов вопреки своим политическим убеждениям. Фракция коммунистов в парламенте, которая укрепилась, несмотря на манипуляции, является для аппарата власти бельмом на глазу, особенно если их представители, подобные Рашкину, одержат верх в предстоящей смене многолетнего лидера партии Геннадия Зюганова".

"Поэтому дискредитация и устранение Рашкина могут быть связаны с предупреждением коммунистам не слишком увлекаться игрой в оппозицию. А когда политик без помощи своих противников попадает в неприятности, Кремль с удовольствием может наблюдать за падением докучливого оппозиционера", - указывает издание.

"Тот факт, что это дело связано именно с охотой, особенно пикантен - тем более для коммуниста, претендующего на близость к народу. Российские политики то и дело спотыкаются о скандалы на охоте. Только некоторым, особенно из кремлевской партии, лучше удается это скрывать. Возможно, и Рашкин надеялся выйти сухим из воды. Несколько месяцев назад депутаты упростили охоту на особо редкие виды животных - ведь именно в парламенте много любителей таких приключений", - пишет Neue Zürcher Zeitung.