23 ноября 2021 г. Энн Симмонз и Лоуренс Норман | The Wall Street Journal Россия опровергает все громче звучащие предупреждения США об атаке на Украину "Кремль опроверг, что наращивание российских вооруженных сил возле Украины является прелюдией к вторжению, и обвинил Вашингтон в дестабилизации региона", - сообщает The Wall Street Journal. "Американские чиновники на прошлой неделе предоставили европейским союзникам новую информацию, которая, по словам Вашингтона, показывает, что Россия наращивает силы и военные активы, которые могут быть использованы для атаки на Украину, заявили в понедельник два высокопоставленных европейских дипломата. Новая информация, последняя из серии недавних брифингов со стороны американских чиновников, повысила понимание европейскими столицами серьезности российского наращивания сил, хотя некоторые европейские столицы по-прежнему не убеждены в том, что Россия планирует новое нападение на Украину, заявили два дипломата. По словам чиновников, аналитики западных разведывательных служб по-прежнему не уверены в истинных намерениях Кремля", - говорится в статье. "В воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США ведут тесные переговоры с европейскими союзниками по ситуации, и повторил, что Вашингтон "серьезно обеспокоен необычной военной активностью России на границе с Украиной". "Мы не знаем, каковы намерения президента [Владимира] Путина, но мы знаем, что происходило в прошлом", - заявил он журналистам во время визита в Сенегал. (...) "Украина хочет интегрироваться в НАТО и ЕС, но Путин сделал возвращение бывшего вассального государства под контроль Москвы центральной целью своего 20-летнего правления", - считает WSJ. (...) "Мы видим, что идет целенаправленная информационная кампания", - заявил в понедельник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. "Это нагнетание напряженности". Песков указал, что российские войска проводят плановые и другие необходимые учения, и что они "ни для кого не представляют угрозы и не должны ни у кого вызвать обеспокоенность". "Но Путин заявил, что вступление Украины в НАТО станет красной линией для России. В последние недели российские официальные лица активизировали жалобы на то, что союзники по НАТО предоставляют Украине системы вооружений и проводят обучение. "Мы постоянно высказываем наши озабоченности по этому поводу, говорим о красных линиях", - заявил Путин во внешнеполитической речи на прошлой неделе. "(...) Понимаем, что партнеры наши (...) - как бы сказать помягче - поверхностно очень относятся ко всем нашим предостережениям и разговорам о "красных линиях". В понедельник Служба внешней разведки России заявила, что Вашингтон "активно запугивает мировое сообщество" обвинениями в адрес России. "Американцы рисуют страшную картину того, как полчища рос¬сийских танков начнут сокрушать украинские города, убеждают, что у них есть некие "достоверные сведения" о таких намерениях России, - говорится в заявлении. - Удивляет то, с какой скоростью ранее вполне респектабель¬ное внешнеполитическое ведомство превращается в рупор лжи¬вой пропаганды". "Такая риторика усилила озабоченность западных официальных лиц и военных наблюдателей тем, что Россия готовится нанести удар по Украине. Директор национальной разведки США Эврил Хэйнс в прошлую среду проинформировала европейских союзников в Брюсселе о возможных сценариях, заявили в понедельник два высокопоставленных европейских дипломата. Согласно одному из сценариев, российские войска будут атаковать из Крыма и Белоруссии, другого бывшего советского государства и верного союзника Москвы. Хэйнс предоставила обновленную информацию о передвижениях войск, усиливающейся кампании дезинформации против Украины и ЕС и подробности неофициального призыва военнообязанных запаса, сообщил один из дипломатов. По словам Хэйнс, призыв проходит на беспрецедентном уровне", - говорится в публикации. - Дипломат подчеркнул, что Хэйнс повторила комментарии Блинкена о том, что, хотя военные действия кажутся возможным вариантом, нет никакой уверенности в отношении российских планов". "Европейские официальные лица преуменьшили опасения по поводу нападения России на Украину после того, как США в начале этого месяца озвучили предупреждения. Свежая информация призвана вызвать у них озабоченность, считают европейские дипломаты". "Украинские официальные лица говорят, что им также неясны намерения Путина. (...) "В Кремле есть несколько сценариев, - сообщил высокопоставленный украинский чиновник. - Они проверяют, какой вариант для них лучший". (...) Источник: The Wall Street Journal