Какую роль играют фантазии в сексуальной жизни?

Мы постоянно слышим, что хороший секс связан с тем, что творится у нас в голове и наши собственные фантазии подстегивают желание, пишет Юлия Хейне на страницах Bild.

"Иногда не так-то просто запустить в голове "эротическое кино": во-первых, не у всех хорошо с фантазией, во-вторых, голова может быть забита другими вещами", - говорится в статье. В этом случае, отмечает журналистка, можно посмотреть порно или почитать эротическую литературу - чтобы стимулировать собственные фантазии. Так какую же роль в нашей сексуальной жизни играют фантазии? - задается вопросом автор статьи.

Об этом Юлия Хайне побеседовала с сексологом Йеллой Кремер и ведущей свою колонку про секс (в том числе и в журнале Playboy) Софией Андрески.

Йелла Кремер не советует придавать излишнее значение "эротическим фильмам у себя в голове". "Сексом можно заниматься и без фантазий. Я не советую теряться в фантазиях во время секса: это лишает пару единства во время близости", - считает она.

Для Софии Андрески, напротив, фантазии играют весомую роль. "Наш мозг - самая главная эрогенная зона! (...) Эротическое кино у нас в голове усиливает чувственные моменты".

По мнению Андрески, книги с эротическим сюжетом лучше подходят для стимулирования собственных фантазий. В этом с ней согласна и Йелла Кремер. "Тот, кто смотрит порно, тренирует мозг на определенные картинки, и это со временем приедается. А вот при чтении эротической литературы "передозировка" маловероятна", - цитирует Bild.