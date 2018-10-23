Гиподинамия опаснее курения

Тот, кто меньше двигается, раньше умирает - это уже ни для кого не новость, констатирует Bild. Авторы нового исследования пришли, тем не менее, к ошеломляющим результатам: гиподинамия приближает смерть во много раз быстрее, чем курение, диабет или высокое артериальное давление.

Специалисты из Кливлендской клиники в США в течение 13 лет анализировали систему кровообращение и дыхательные функции более 122 тыс. участников исследования. Добровольцы при этом были разделены на 5 групп: от совсем неспортивных до участников с высокой спортивной подготовкой, сообщает Bild.

Ученые выяснили, что "тот, чья физическая форма находится на уровне выше среднего, живет гораздо дольше. У того, кто ведет малоподвижный образ жизни, риск преждевременной смерти повышается в 5 раз - и это больше, чем у тех, кто курит или имеет диабет в анамнезе".

При этом, замечают специалисты, неважно, о каком возрасте идет речь: "фитнес действует на организм позитивно в любом возрасте", говорится в статье.

Как заявил в интервью CNN автор исследования кардиолог Ваэль Джабер, активные спортивные нагрузки никак не могут навредить здоровью. "Наше исследование показало, что люди, занимающиеся спортом, живут дольше всех", - цитирует издание.