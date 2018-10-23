Что грозит Европе без договора, ограничивающего использование ядерного оружия

"Расторжение договора, ограничивающего использование ядерного оружия, может привести к беспрепятственному вооружению ракетами средней дальности - это плохой сценарий для Европы", - констатирует журналист немецкой газеты Handelsblatt Андре Баллен.

В связи с расторжением договора о РСМД опасность возрастает, прежде всего, для Европы, уверен автор, ведь "тогда европейские страны станут потенциальной мишенью для российских ракет. Риск, конечно, не ограничивается ракетами средней дальности. Все это может иметь эффект домино и повлечь за собой расторжение других договоров о разоружении. Особенно учитывая то, что вера в соблюдение американцами условий договоров и без того разрушается".

"Безопасности Европы в этой связи не поможет и то, что в Кремле тоже сидит правитель, который бряцает оружием так же, как Трамп. Владимир Путин тоже ставил под сомнение целесообразность договора о РСМД. (...) Только на прошлой неделе Путин философствовал на тему того, что в случае ядерной войны россияне попадут в рай. (...) Когда глава государства использует в такой щекотливой теме риторику священной войны исламских фундаменталистов, это не способствует успокоению соседей", - заключает Баллен.