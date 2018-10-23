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23 октября 2018 г.
23 октября 2018 г.

Эндрю Гриффин | Independent

Ученые объявили, что в соляном растворе под поверхностью Марса могла бы существовать внеземная жизнь

"Согласно новому исследованию, в соленой воде под поверхностью Марса могут скрываться внеземные живые организмы", - пишет обозреватель Independent Эндрю Гриффин. Автор поясняет, что эта вода может "запасать" кислород.

"Как сообщают ученые, под поверхностью Марса, возможно, скрываются незамысловатые живые организмы типа губок", - говорится в статье.

"В исследовании, опубликованном в Nature Geoscience, соленые озера под поверхностью Марса изучены с применением компьютерных моделей", - пишет газета. Авторы исследования заключили, что кислорода там, возможно, достаточно, чтобы поддерживать жизнь в аэробных организмах. Это может объяснить, как сформировались окисленные камни, обнаруженные на поверхности Марса.

Источник: Independent


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