Ученые объявили, что в соляном растворе под поверхностью Марса могла бы существовать внеземная жизнь

"Согласно новому исследованию, в соленой воде под поверхностью Марса могут скрываться внеземные живые организмы", - пишет обозреватель Independent Эндрю Гриффин. Автор поясняет, что эта вода может "запасать" кислород.

"Как сообщают ученые, под поверхностью Марса, возможно, скрываются незамысловатые живые организмы типа губок", - говорится в статье.

"В исследовании, опубликованном в Nature Geoscience, соленые озера под поверхностью Марса изучены с применением компьютерных моделей", - пишет газета. Авторы исследования заключили, что кислорода там, возможно, достаточно, чтобы поддерживать жизнь в аэробных организмах. Это может объяснить, как сформировались окисленные камни, обнаруженные на поверхности Марса.