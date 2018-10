23 октября 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Выход США из ракетного договора - сигнал тревоги для Европы Возможный отказ Соединенных Штатов от договора о ликвидации ракет средней и малой дальности может осложнить отношения в НАТО или же дать сигнал об угрозе со стороны Москвы и вернуть в Европу элемент взаимного сдерживания, пишут зарубежные издания. По словам советника Трампа по нацбезопасности Болтона, США проведут "много консультаций с союзниками в Европе и Азии" и "дискуссий с Россией". "Джон Болтон, советник президента США по национальной безопасности, сказал в интервью The Wall Street Journal, что США серьезно настроены выйти из эпохального соглашения о ядерных вооружениях с Россией, но планируются дальнейшие дискуссии перед тем, как официально уведомить Москву о решении", - пишет журналистка Энн М. Симмонс. Как заявил Болтон, администрация США "проведет много консультаций с союзниками в Европе и Азии, у нас определенно будет больше дискуссий с Россией". Газета пересказывает еще одно заявление Болтона: "По подсчетам США, от трети до половины всех баллистических ракет Китая противоречили бы условиям ДРСМД, если бы Пекин был его стороной". "Таким образом, наличие договора о контроле вооружений, который ограничивает нас в глобальном масштабе, создает значительный риск для многих наших друзей и союзников по всему миру, а потенциально - для размещенных где-то американских сил, - сказал Болтон. - А это, полагаю, должно беспокоить Россию с ее собственной точки зрения, поскольку у нее общая граница с Китаем". Выход США из договора о РСМД может вбить клин между Америкой и ее союзниками в Европе и развязать новую гонку вооружений, говорится в редакционной статье The Times. Издание предупреждает о риске новой волны антиамериканизма и осложнения отношений внутри НАТО. "Ничто так не порадует президента Путина: в отсутствие ограничений, налагаемых договором, ему больше не нужно будет скрывать истинный радиус действия испытываемых ракет. Срыв договора можно будет полностью свалить на Трампа. Российские фабрики троллей будут настраивать общественное мнение и электорат по всему Западу", - пишет газета. "Вместо того чтобы отказываться от договора, Болтону следует потребовать от Москвы его соблюдения, пообещав, что США сделают то же самое, и дать понять, что, невзирая на многочисленные разногласия между Путиным и Вашингтоном, им следует сотрудничать, чтобы вовлечь Китай в основанную на правилах систему. В результате, вероятно, мир станет местом более безопасным", - призывает издание. "Если Россия хочет уменьшить риск ядерной конфронтации, ей необходимо прояснить свою стратегическую доктрину и привести вооружения, которые она разрабатывает и развертывает, в соответствие с ней. А если США хотят избежать наихудших последствий, им следует больше внимания уделять своему конвенциональному арсеналу, а не ядерному. Насколько это возможно, соперничество между США и Россией должно быть выведено из ядерной сферы, притом убедительно и быстро. Это в интересах всех, в том числе Британии, слишком хорошо осознающей опасность, которую представляет собой несдерживаемая Россия", - предостерегает газета. "Трамп правильно делает, что разрывает договор, который Путин нарушал на протяжении десятилетия", - утверждает американская газета The Wall Street Journal. Когда Горбачев согласился подписать договор о РСМД, это приветствовалось как триумф дипломатии. "Но когда в течение следующих нескольких лет Варшавский договор и Советский Союз распались, контроль над вооружениями утратил былое значение. И это ключевой момент. Не контроль над вооружениями сделал мир безопаснее, а крах СССР. Контроль над вооружениями, как правило, работает в случае со странами, которые ладят друг с другом, и терпит поражение, когда это противники, которым нельзя доверять", - пишет издание. Трамп показывает, что несоблюдение договора повлечет за собой последствия. Выйдя из соглашения, США смогут свободно разрабатывать ракеты сопоставимого радиуса действия, и это вернет на европейский театр элемент взаимного сдерживания. "Это также показывает Путину, что он не может воспользоваться нарушением одного договора, чтобы побудить Трампа подписать другой, на что президент России выразил надежду на провальном саммите этим летом в Хельсинки", - говорится в статье. Выход из договора означает также признание того, что появляются другие ядерные угрозы. Китай разрабатывает свои ракеты среднего радиуса действия, представляющие собой угрозу американским морским операциям и тихоокеанским базам. "Соединенным Штатам не следует связывать себе руки в противостоянии с Китаем, чтобы соблюсти договор 30-летней давности, которого только США и придерживаются", - отмечает издание. "Объявленный Дональдом Трампом выход из договора с Россией от 1987 года о ядерном оружии должен служить сигналом тревоги по поводу военной угрозы, которую Москва представляет для европейской безопасности", - пишет британская The Telegraph. "Если соглашение распадется, правительству нужно понять, что Британии тоже придется стать активнее, если она хочет защититься от новой российской угрозы. В настоящее время противоракетная оборота в Британии минимальна, и нельзя допустить, чтобы такое положение дел сохранялось в случае распада договора о РСМД", - подчеркивает газета. "Расторжение договора, ограничивающего использование ядерного оружия, может привести к беспрепятственному вооружению ракетами средней дальности - это плохой сценарий для Европы", - констатирует журналист немецкой газеты Handelsblatt Андре Баллен. В связи с расторжением договора о РСМД опасность возрастает, прежде всего, для Европы, уверен автор, ведь "тогда европейские страны станут потенциальной мишенью для российских ракет. Риск, конечно, не ограничивается ракетами средней дальности. Все это может иметь эффект домино и повлечь за собой расторжение других договоров о разоружении. Особенно учитывая то, что вера в соблюдение американцами условий договоров и без того разрушается". "Безопасности Европы в этой связи не поможет и то, что в Кремле тоже сидит правитель, который бряцает оружием так же, как Трамп. Владимир Путин тоже ставил под сомнение целесообразность договора о РСМД. (...) Только на прошлой неделе Путин философствовал на тему того, что в случае ядерной войны россияне попадут в рай. (...) Когда глава государства использует в такой щекотливой теме риторику священной войны исламских фундаменталистов, это не способствует успокоению соседей", - заключает Баллен. Заявления президента США относительно выхода из договора о РСМД вызвали беспокойство и в Германии. Политик от СвДП Александр Граф Ламбсдорф говорит в беседе с Die Welt о том, как можно спасти договор. Как заявил Ламбсдорф, Германия и Европа должны "настаивать на новом переговорном процессе". За время, прошедшее после подписания договора, "Северная Корея, Иран, Китай, Индия, Пакистан и Израиль производили ракеты средней дальности, не будучи связанными никакими двусторонними соглашениями. Москва на этом фоне очевидно не готова отказываться от производства собственных ракет - тем более что все эти страны находятся к ней очевидно ближе, чем к США", замечает автор публикации Ансгар Грау. "Подписание глобального договора о сокращении численности ракет средней дальности, - продолжает Грау, - маловероятно, особенно принимая во внимание необходимые для этого договоренности, например, с Тегераном (старым и новым заклятым врагом Вашингтона) или с Пекином, основным оппонентом Трампа в торговой войне". По мнению Ламбсдорфа, существует еще одна опция помимо глобального договора и расторжения двустороннего соглашения. "Чисто теоретически можно было бы представить, что Россия добивается возможности разместить ракеты средней дальности за Уралом, которые не смогли бы долететь до Европы". Правда, по словам политика, тут есть одна проблема: ракеты размещаются на передвижных установках и могут быть "в короткие сроки передислоцированы в западном направлении". В этой связи, отмечает собеседник Die Welt, Запад должен быть вправе "иметь те же мощности при аналогичных ограничениях". Но это, добавляет политик, "прямой путь к гонке вооружений, в которой никто не сможет одержать победу". Поэтому "предпочтительнее" сохранить договор о РСМД. Также по теме: Трамп и Путин готовы перезапустить гонку вооружений (Le Figaro)