Трамп и Путин готовы перезапустить гонку вооружений

Американский президент хочет выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), пишут корреспонденты Le Figaro в Москве и Вашингтоне Пьер Авриль и Филипп Жели.

В нынешней международной обстановке, часто сравниваемой с обстановкой холодной войны, Дональд Трамп решил обойтись без одного из столпов безопасности в Европе. Его советник по национальной безопасности Джон Болтон во вторник во время беседы в Кремле должен сообщить Владимиру Путину об американском плане выхода из договора РСМД: Вашингтон обвиняет Москву в нарушении договора и считает его изжившим себя, если в числе подписантов не будет Китая, говорится в статье.

"Россия, к сожалению, не соблюдает соглашение, так что мы собираемся отменить его, мы собираемся выйти из него", - заявил Дональд Трамп.

"Мы считаем, что намерения выйти из этого документа вызывают обеспокоенность, ибо подобные шаги, будь они предприняты, в реальности сделают мир более опасным", - отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, добавив, что "России придется принимать меры, чтобы уравновесить вооружения малой и средней дальности, которые будут разрабатывать американцы".

Американская администрация уже выходила из множества соглашений и международных организаций, но впервые она отказывается от договора о стратегической обороне, которому приписывается заслуга в том, что он положил конец гонке вооружений в Европе, комментируют авторы статьи.

Начиная с 2017 года команда Трампа обвиняет российскую армию в том, что она начала развертывать крылатую ракету наземного базирования "Новатор", имеющую обозначение SSC-8, поясняют журналисты.

В соответствии с культурой секретности, прочно укоренившейся в стране, точные характеристики новой российской крылатой ракеты остаются неизвестными, в частности, ее радиус действия, говорится в статье. Россия утверждает, что она не входит в категорию ракет средней дальности, не приводя при этом доказательств. Однако Россия удерживает технологическое преимущество, по крайней мере в краткосрочной перспективе, поскольку она не прекратила свои научно-исследовательские работы по межконтинентальным баллистическим ракетам средней дальности, приближенным к ракетам, упомянутым в договоре РСМД, подчеркивает Василий Кашин, военный эксперт Высшей школы экономики в Москве.

Между тем Кремль никогда не упускает возможности превознести "превосходство" своего вооружения. 1 марта перед Федеральным собранием Владимир Путин представил графические изображения своего нового "непобедимого" оружия, в частности, гиперзвуковые ракетные комплексы или подводные крылатые ракеты, напоминают авторы статьи. В пятницу российский президент снова стал угрожать призраком ядерной войны и предостерег: "Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен".

В Вашингтоне эксперты сходятся во мнении о том, что Россия не соблюдает договор, говорится в статье. "Москва попирает РСМД, надо что-то делать", - сказала американский политик Эллен Таушер. "РСМД мертв, Кремль убил его, решив разрабатывать CSS-8, - подчеркивает Франклин Миллер из аналитического центра Scowcroft Group. - Договор о разоружении, который не соблюдается, становится односторонним сдерживанием, это ставит под угрозу всякий контроль над вооружением".

"Европейцы хотят безопасности, а не конфронтации. После американского заявления Россия в состоянии выиграть битву за общественное мнение", - считает директор Стокгольмского международного института изучения проблем мира (SIPRI) Дэн Смит.

Французский президент Эммануэль Макрон в воскресенье вечером позвонил Дональду Трампу, в частности, чтобы затронуть этот вопрос. Американский президент должен повстречать своего российского коллегу 11 ноября в Париже в рамках мероприятий по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, затем во время саммита "Большой двадцатки" в Аргентине в конце того же месяца. Белый дом подчеркивает, что приглашение посетить американскую столицу, адресованное хозяину Кремля, по-прежнему остается в силе, заключают журналисты.