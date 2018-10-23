На российском Кавказе ингуши взбунтовались в защиту своей земли

Соглашение о размежевании границ с соседней Чечней породило небывалое протестное движение в Ингушетии и стало угрожать стабильности региона, пишет спецкор французской Le Monde в Магасе Изабель Мандро.

За уличной молитвой в пятницу 19 октября в Магасе, столице Ингушетии, на российском Кавказе, последовало неслыханное движение. Впервые после прихода к власти Владимира Путина в 2000 году сотни мужчин и женщин оказали сопротивление властям, устроив лагерь на улице и дежуря там днем и ночью, с палатками, столовыми и импровизированными биотуалетами, описывает автор статьи.

Самая маленькая из "республик" Российской Федерации (менее 500 тыс. жителей) пришла в возбуждение 4 октября, когда в местном парламенте глава этого региона с мусульманским большинством Юнус-Бек Евкуров, находящийся на этой должности уже десять лет, объявил о том, что будет утверждено соглашение о новом разграничении границ с соседней Чечней, говорится в статье.

"Мы теряем в точности 38341 гектар, если быть точными", - говорит Изабелла Евлоева. Эта 36-летняя мать семейства с четырьмя детьми, журналистка "Алиф ТВ", мусульманского русскоязычного телеканала, стала пресс-секретарем движения.

"С самого начала наш глава [Евкуров] нас обманывал, - утверждает она, - и это объединило всех ингушей, независимо от их разногласий".

"Эти беспрецедентные митинги объединяют всех граждан, элиты и порой даже силы безопасности. Нет ни одного примера такого рода в России при Путине", - подтверждает Екатерина Сокирянская, директор проекта программы Европы и Азии Международной кризисной группы, эксперт по Северному Кавказу, прибывшая на место.

Редчайший факт: местные полицейские действительно встали на сторону митингующих, мешая бойцам Росгвардии вытеснять их из общественного пространства, отмечает журналистка.

После вступления в силу 16 октября, несмотря ни на что, спорного соглашения, собрания людей приостановились. Но уже возник новый призыв прийти и занять то же пространство 31 октября, под окнами равнодушного местного телевидения. Было объявлено также о съезде ингушей при поддержке диаспоры, и организаторы фронды выражают свою волю обратиться в Европейский суд по правам человека или во Всемирную исламскую лигу, если жалоба, поданная в ингушский Конституционный суд, ни к чему не приведет, отмечает автор статьи.

"4 октября в парламенте было много нарушений, - обвиняет 70-летний Закри Мамилов, независимый депутат. - У нас даже не было времени ознакомиться с документом. Нам его представили в последний момент, на одной странице, в то время как все подробности были в приложениях. Я сам и трое моих коллег проголосовали против, и только 7 или 8 депутатов проголосовали за, но по официальным подсчетам, было 17 голосов за, 3 против и 4 воздержались".

Многие ингуши выступают против претензий Рамзана Кадырова, сурового главы Чечни, который на своих землях заставил оппозицию умолкнуть, говорится в статье. "У него амбиции, как у Наполеона", - сказал Барах Чемурзиев, член оргкомитета протестного движения. "Кадыров намерен создать большую Чечню, он хочет навязать свою волю всему Кавказу", - утверждает историк Нурдин Кодзоев.

"Мы не имеем ничего против наших чеченских братьев, но не хотим жить в мире Кадырова!" - воскликнула Хадижа, преподаватель русского языка на пенсии.

В конце концов Рамзан Кадыров в пятницу вечером после молитвы сам перешел "границу" в военной форме и во главе внушительного кортежа отправился в ингушское село Сурхахи к одному из старейшин. Взбудораженные соцсетями молодые люди устремились на место событий. Напряженное собрание завершилось примирительными словами с одной и другой стороны. Однако тревога не угасла. Сразу же после этого снова стал распространяться призыв на 31 октября, резюмирует Мандро.