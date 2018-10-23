Двойственная позиция Трампа перед лицом Эр-Рияда

Озабоченный тем, чтобы сохранить своего исторического союзника и контракты на оружие на 110 млрд долларов, президент США с трудом повышает тон в отношении Эр-Рияда в деле Хашогги, пишет журналистка швейцарской газеты Le Temps Валери де Граффенрид.

В деле Джамаля Хашогги Дональд Трамп оказался зажат в тиски. В четверг под давлением он осудил исчезновение журналиста в саудовском консульстве в Стамбуле и выступил против поведения Эр-Рияда. Но сделал это неохотно, отмечает автор статьи.

Дональд Трамп очень ясно выразился на телеканале Fox Business. "Мы нуждаемся в Саудовской Аравии для борьбы против терроризма, против того, что происходит в Иране и в других местах", - заявил он, настаивая на огромной важности для американской экономики "огромного контракта на оружие в 100 млрд долларов", заключенного в мае 2017 года с суннитским королевством. Контракта, который "представляет собой 500 тысяч рабочих мест". Этим все сказано, указывает Граффенрид.

А значит, Дональд Трамп продолжает бережно обращаться с давним партнером США. Подгоняемый со всех сторон, в четверг он объявил об "очень тяжелых санкциях" в случае доказанной ответственности Эр-Рияда, по мере того, как подозрения о заговоре и убийстве будут конкретизироваться, передает журналистка.

Но в конечном итоге последняя версия саудитов его вполне устроила. Эр-Рияд в субботу подтвердил смерть журналиста, произошедшую в консульстве, однако упомянул о "драке, которая приняла плохой оборот". Были найдены козлы отпущения: 18 саудитов были арестованы и пятеро высоких чинов были отправлены в отставку, говорится в статье.

Простая потасовка или "операция, не разрешенная властями"? Никто, кроме саудовских властей, судя по всему, не может доверять правдивости этих тезисов. Турецкие власти установили, что один из подозреваемых в убийстве был приближенным наследного принца Мухаммеда бен Салмана, называемого MBS, передает автор статьи.

Согласно самым резким сценариям, приводимым турецкими источниками, журналист, который писал, в частности, для The Washington Post и с 2017 года поселился в США, после того как впал в немилость при дворе, мог быть расчленен 2 октября подручными наследного принца. Его тело или то, что от него осталось, по-прежнему не найдено, говорится далее.

Столь мрачные образы контрастируют с картинками первой поездки Дональда Трампа за границу в качестве президента. В мае 2017 года он был по-королевски принят в Саудовской Аравии, напоминает автор. На улицах столицы висели огромные плакаты с изображением короля Саудовской Аравии и Дональда Трампа с лозунгом: "Вместе мы победим".

С самого начала своего мандата Дональд Трамп, который и прежде поддерживал деловые отношения с королевством, делал все, чтобы укрепить отношения с монархией Персидского залива. И продолжает эту линию, говорится в статье.

Госсекретарь Майк Помпео на прошлой неделе ездил в Эр-Рияд и был относительно осторожен и спокоен по поводу дела Хашогги. Но в субботу, когда Эр-Рияд признал смерть саудовского журналиста, Стивен Мнучин, министр финансов США, разыграл другую партию. Из Тель-Авива, где он находился по делам, он сказал, что "это первый позитивный шаг, но его недостаточно". В ноябре он отправится в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить финансирование терроризма, но уже подтвердил, что, как и многие иностранные высшие должностные лица, он будет бойкотировать экономический форум, запланированный на этой неделе в Эр-Рияде, указывает автор статьи.

Такие колебания и перемены тона отразились на нефтяных ценах, поскольку Саудовская Аравия является первым мировым экспортером нефти. Однако Эр-Рияд не имеет "никаких намерений" размахивать этим стратегическим оружием и внедрять эмбарго, как в 1973 году, сказал в понедельник саудовский министр энергетики. Призрак большого нефтяного кризиса вроде отдалился, комментирует журналистка.

По причине этих стратегических целей и задач упомянутые "очень тяжелые санкции" могут никогда не воплотиться в реальность, несмотря на острую критику в Конгрессе. Депутаты со всех флангов требуют заморозки продаж оружия. И не только демократы. Республиканцы, шокированные тревожными обстоятельствами смерти Джамаля Хашогги, пообещали, что не опустят руки и отсоединятся от своего президента за несколько дней до промежуточных выборов, передает Граффенрид.