23 октября 2018 г. Джулиан Э. Барнс | The New York Times США начинают первую кибероперацию против России, призванную оградить американские выборы от вмешательства "Киберкомандование США таргетирует конкретных российских сотрудников, пытаясь остеречь их от распространения дезинформации, направленной на вмешательство в выборы; их извещают, что сотрудники американских служб идентифицировали их и отслеживают их деятельность", - утверждает The New York Times, ссылаясь на американских чиновников, которые были проинформированы об этой операции. Журналист Джулиан Э. Барнс пишет: "Эта кампания, включающая в себя задания, выполненные на днях, - первая зарубежная кибероперация по защите американских выборов, в том числе ноябрьских промежуточных выборов, о которой стало известно". Между тем "в пятницу Минюст США обрисовал кампанию "информационной войны", которую ведут россияне в целях повлиять на промежуточные выборы; это подчеркивает, что американское правительство видит широкую угрозу со стороны московской кампании влияния", говорится в статье. Издание сообщает: "Чиновники оборонного ведомства отказались сказать, сколько физических лиц они таргетируют, а также описать методы, которыми Киберкомандование направило прямые сообщения сотрудникам, стоящим за кампаниями влияния. Неясно, была ли информация передана в электронном письме, в чате или путем какого-то другого электронного вмешательства. Высокопоставленные чиновники оборонного ведомства сказали, что не угрожают сотрудникам напрямую. Однако, по словам отставных чиновников, всякий, на кого это обрушится, должен знать, основываясь на действиях властей США против других российских сотрудников, что ему может быть предъявлено обвинительное заключение либо он может подпасть под санкции. Даже негласная угроза санкций может удержать некоторых россиян от участия в тайных кампаниях дезинформации, сказала экс-сотрудница разведки Андреа Кендолл-Тейлор". Газета комментирует: "Операции Киберкомандования выглядят относительно умеренными, особенно по сравнению со все более замысловатыми и изощренными попытками России применять дезинформацию, чтобы сеять инакомыслие в США. Но американская кампания, предпринятая в ответ на российское "информационное наступление", во многом ограничивается задачей удержать Москву от ответной эскалации - от отключения электросети или осуществления какой-то другой карательной меры, которая могла бы спровоцировать более масштабное столкновение великих держав. Правила кибервойны сформулированы нечетко по сравнению с правилами традиционного вооруженного конфликта". "Американские официальные лица также сказали, что эта кампания - одна из граней более широких усилий по борьбе с российским вмешательством в демократические выборы; среди этих усилий - действия соцсетей по "чистке" подложных аккаунтов, распространяющих пропаганду. Киберкомандование также направило в Европу группы, которые будут крепить оборону союзников и партнеров США, дабы те могли бороться с российскими вторжениями в свои правительственные компьютерные сети, говорят чиновники оборонного ведомства", - пишет издание. "Почти все усилия России в плане дезинформации, говорят действующие и бывшие чиновники, направлены на то, чтобы сеять инакомыслие, поляризовать политические партии и готовить почву для президентских выборов 2020 года", - пишет издание. Чиновники оборонного ведомства не назвали тех, кто стал объектом их кампании. "Но другие чиновники сказали, что некоторые из объектов были причастны к предыдущим попыткам России распространять дезинформацию в США и Европе, в том числе на президентских выборах 2016 года. Новая американская кампания, по словам этих чиновников, направлена как на группы хакеров, финансируемые олигархами, так и на сотрудников российской разведки, участвующих в московской кампании дезинформации. Неясно, направлены ли усилия Киберкомандования также и на то, чтобы остановить российских сотрудников, которым поручен хакерский взлом политических организаций", - говорится в статье. "Киберкомандование также отправило группы на Украину, в Македонию и Черногорию, чтобы укрепить оборону на пути российских хакеров, намеренных проникнуть в правительственные компьютерные сети в Восточной Европе", - пишет издание. Источник: The New York Times