Все дело в точке

"Ключом к идеальному сексу якобы является женская точка G. Но почему тогда и женщины, и мужчины находят ее так редко? Ответ на этот вопрос есть у ученых", - пишет журналистка Der Spiegel Хайке Клен.

"Мы являемся жертвами иерархии оргазмов. (...) Виноват в этом не кто иной, как Зигмунд Фрейд, который в 1905 году объявил клиторальный оргазм незрелым и требующим лечения, в то время как вагинальный оргазм якобы является единственным настоящим оргазмом для взрослой женщины (...). Особенно коварно в позиции Фрейда то, что если женщина не достигает пика удовольствия при "обычном" половом акте, то проблема заключается в ней. Бездоказательная теория, которая до сих пор удивительным образом крутится в голове у многих", - отмечает журналистка.

"Французскую принцессу и внучатую племянницу Наполеона Мари Бонапарт эта теория побудила в 1927 году к рискованной операции, - продолжает Клен. - В надежде испытать наконец вагинальный оргазм сторонница Фрейда путем оперативного вмешательства переместила клитор ближе к вагине - но успеха не добилась".

Представление о том, что получение оргазма при классическом сексе возможно только при "исправной" точке G, используют сегодня в своих интересах находчивые хирурги по интимной пластике. Они предлагают увеличить точку G путем введения в нее жировой ткани женщины или гиалуроновой кислоты и обещают пациентке, что таким образом ей будет легче достичь вагинального оргазма. Операция стоит около 1200 евро и должна повторяться регулярно. "Так вагина превращается в золотой прииск", - констатирует журналистка.

Клен предлагает обратиться к последним научным исследованиям, доказывающим, что нам стоит прекратить проводить различие между оргазмами: с 1998 года мы знаем, что длина пещеристого тела клитора составляет 10 см, а точка G, по мнению многих ученых, является его частью.

"Таким образом, оргазм не может быть правильным или неправильным, не может быть лучше или хуже. Не нужно судорожно искать никакую точку, и это упростит дело не только для женщин, но и для мужчин. Существует бесчисленное множество зон, прикосновение к которым может возбудить женщину, и у каждой женщины они разные", - пишет Клен в заключение.