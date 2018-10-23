Украинцы держат курс на Запад

На своей родине, на Украине 25-летний Роман Петренко имеет звание младшего лейтенанта. Но он не хочет идти на войну - так же, как и тысячи его ровесников, пишет на страницах немецкой Tageszeitung Инес Ноэ.

"С начала боев на востоке Украины в бегство пустились около 2,8 млн человек. Более миллиона из них покинули страну. С 2013 года 14 тыс. украинцев подали прошение о предоставлении им убежища в ЕС, пятая часть просила об убежище в Германии, - сообщает журналистка. - Среди них есть и молодые мужчины, которые таким образом хотят избежать призыва в украинскую армию. Роман Петренко находится здесь по этой же причине. Он не подавал заявления о предоставлении убежища - в статистике он числится как один из почти 10 тыс. украинских студентов, обучающихся в вузах Германии".

Звание младшего лейтенанта Петренко получил по окончании военной кафедры в украинском университете. Он вспоминает о начале протестов на Украине. "Тогда мы не осознавали, к чему все это приведет", - говорит он сегодня. "На тот момент многие добровольно изъявляли желание участвовать в военных операциях в восточных районах, где шли бои. Сегодня Петренко настроен более скептически, чем раньше. Он считает, что многие осознали, что бои ни к чему не приводят. Все меньше украинок и украинцев готовы отдать свое время и жизнь этой войне", - повествует журналистка.

"По оценке ООН, с начала конфликта погибли около 10 тыс. человек. Более 600 пропали без вести. Мужчин по всей стране без конца призывают в армию во время больших волн мобилизации. (...) Военнослужащим не разрешено участвовать в военных операциях на фронте. Там бои ведут только мужчины и женщины, заключившие договор, так называемые контрактники. Тем не менее, на военнообязанных оказывают давление, чтобы они заключили подобный договор. И даже того, кто его не заключал, могут в любое время призвать в армию в рамках мобилизации. С 2014 года на востоке страны погибли около 950 украинских солдат", - говорится в статье.

"Были истории, когда молодых мужчин останавливали на улице и вручали им повестку в армию", - рассказал изданию Петренко. Когда три года назад ему необходимо было подписать обходной лист в военкомате для того, чтобы получить диплом, сотрудники военкомата сказали, что вручат ему повестку в армию. Петренко покинул военкомат без повестки, но и без обходного листа.

"Ситуация Романа не единственная, - продолжает Ноэ. - Станислав Ковальчук - его настоящее имя тоже изменено - три года живет во Франкфурте-на-Одере. Он не проходил военную службу. С армией он не хотел иметь ничего общего. Вместо этого он учился. После окончания магистратуры ему нужно было явиться в военкомат. Но у него были знакомые в ведомствах. Как рассказывает Ковальчук, они предупредили его: "Тебя точно заберут и отправят в зону конфликта". Это случилось с одним из знакомых, который не вернулся из Донецка".

"Что, если Романа Петренко заберут в армию во время одной из его поездок домой? Он думает, его отправят в лагерь для подготовки солдат. (...) Если однажды его призовут на службу, он не будет ничего предпринимать. "Я за Украину, - подчеркивает он. - Но я не патриот", - передает журналистка слова молодого человека.

Когда Петренко возвращается в родную деревню на Украине, он чувствует, что на него смотрят. "Он замечает, что он единственный мужчина своего возраста, идущий по улицам этого населенного пункта, - повествует Ноэ. - Кажется, взгляды 200 жителей этой деревни обращены на него с вопросом, почему он не на фронте. Действительно ли люди задаются этим вопросом? Или это он спрашивает самого себя? (...) Мать больше всего хотела бы видеть своего сына на службе в украинской полиции. Она все же считает себя патриоткой".

"Станислав Ковальчук тоже уверен, что он не хочет служить на этой войне. У него нет угрызений совести. Что будет, если его заберут в армию? (...) "Я просто не могу себе представить, как держать оружие в руках, я бы не стал убивать людей". Война для Ковальчука непонятна. "Постоянно говорят об украинских ценностях и о том, что мы должны бороться за эти ценности". В соцсетях, благодаря которым он остается на связи со своими соотечественниками, его не раз спрашивали: почему ты не защищаешь нашу страну? "Тогда я каждый раз задаюсь вопросом, какие бы ценности я там защищал". Для него Украина не та страна, которой он может гордиться, - отмечает журналистка. - "Я гей, - говорит он. - Украина очень гомофобна". По его словам, солдаты-геи на Украине есть, "они должны воевать за страну, которая их абсолютно не принимает".

"Уйти - это действие. Так же, как и остаться или вернуться. И у каждого решения есть последствия, - рассуждает Ноэ. - На свою родину вернулся оперный певец Василий Слипак. После учебы он жил и работал в Париже. К Евромайдану он вернулся на Украину и добровольно воевал на востоке страны. В 2016 году его застрелили. Украинское правительство посмертно объявило его "героем Украины". Того, кто воюет за свою страну и особенно того, кто за нее умирает, чтят - вот посыл, который адресуют всем живущим".

"Младший лейтенант Роман Петренко не остался в стране, где он родился. Он не живет в месте, которое он называет домом. Для него лучше держаться то за одну, то за другую визу в Германии. (...) На плаву он держится благодаря многочисленным подработкам. (...) Слово "будущее" звучит здесь не так, как о нем говорит его мать на Украине. Он знает, что не будет полицейским. И солдатом тоже", - пишет Ноэ в заключение.