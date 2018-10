23 октября 2018 г. Сара Нептон | The Telegraph В организме людей впервые обнаружен микропластик. Это заставляет опасаться за наше здоровье "В организме людей впервые обнаружен микропластик, и это вызывает опасения как потенциальная причина целого ряда проблем со здоровьем и фертильностью", - пишет журналистка The Telegraph Сара Нептон. "Ученые из Агентства по охране окружающей среды (Австрия) и Венского университета, проанализировав анализы экскрементов людей из 8 разных стран мира, в том числе Великобритании, обнаружили микропластик во всех пробах", - говорится в статье. "В среднем исследователи обнаружили 20 частиц микропластика на 10 г человеческих испражнений", - пишет издание. "Микропластик - это частицы пластика длиной менее 5 мм", - поясняет издание. "Микропластик отделяется от самых разных предметов и материалов, будь то синтетическая одежда или краска для дорожной разметки. Исследования показали, что сейчас он присутствует в 83% проб водопроводной воды, всех сортах немецкого пива и даже в дождевой воде в Европе. Эксперты опасаются, что в организме микропластик может повреждать иммунную систему, провоцировать воспаление, а также способствовать занесению в организм таких токсинов, как ртуть и пестициды. Считается, что у таких морских млекопитающих, как киты, пластик снижает фертильность", - говорится в статье. "В пилотном исследовании изучались 8 человек из Финляндии, Италии, Японии, Нидерландов, Польши, России, Великобритании и Австрии; всех их просили вести дневник питания за неделю до сдачи анализов. Дневники показали, что в эту неделю все участники соприкасались с пластиком: ели пищу, которая была упакована в пластик, или пили из пластиковых бутылок. Шесть из них ели морскую рыбу, которая часто пожирает микропластик, путая его с планктоном", - говорится в статье. Источник: The Telegraph