Новая гонка вооружений между Москвой и Вашингтоном

Заявления президента США относительно выхода из договора о РСМД вызвали беспокойство и в Германии - там опасаются, что это решение может привести к гонке вооружений. Политик от СвДП Александр Граф Ламбсдорф говорит в беседе с Die Welt о том, как можно спасти договор.

Как стало известно изданию, 25 октября НАТО соберется на неформальное заседание для обсуждения этой темы. "Между тем эксперты не видят шансов переубедить президента США Трампа изменить свое решение и не выходить из договора, который был подписан между Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым в 1987 году", - отмечает автор публикации Ансгар Грау.

Как заявил в беседе с изданием Александр Граф Ламбсдорф (СвДП), специализирующийся на вопросах внешней политики, миру грозит "новая гонка вооружений между Вашингтоном и Москвой".

"В отличие от США, Европа находится в зоне досягаемости для российских ракет средней дальности". Поэтому, отмечает немецкий политик, правительство Германии и Европа должны "настаивать на новом переговорном процессе".

Каким бы внезапным ни казалось решение Трампа, "полной неожиданностью выход США из договора о РСМД не является", говорится в статье. "Соединенные Штаты давно обвиняют Россию в нарушении условий договора - в первую очередь это касается разработки ракет средней дальности 9М729 с предполагаемой дальностью в 2600 км".

За время, прошедшее после подписания договора, "Северная Корея, Иран, Китай, Индия, Пакистан и Израиль производили ракеты средней дальности, не будучи связанными никакими двусторонними соглашениями. Москва на этом фоне очевидно не готова отказываться от производства собственных ракет - тем более что все эти страны находятся к ней очевидно ближе, чем к США", замечает автор.

"Подписание глобального договора о сокращении численности ракет средней дальности, - продолжает Грау, - маловероятно, особенно принимая во внимание необходимые для этого договоренности, например, с Тегераном (старым и новым заклятым врагом Вашингтона) или с Пекином, основным оппонентом Трампа в торговой войне".

По мнению Ламбсдорфа, существует еще одна опция помимо глобального договора и расторжения двустороннего соглашения. "Чисто теоретически можно было бы представить, что Россия добивается возможности разместить ракеты средней дальности за Уралом, которые не смогли бы долететь до Европы". Правда, по словам политика, тут есть одна проблема: ракеты размещаются на передвижных установках и могут быть "в короткие сроки передислоцированы в западном направлении".

В этой связи, отмечает собеседник Die Welt, Запад должен быть вправе "иметь те же мощности при аналогичных ограничениях". Но это, добавляет политик, "прямой путь к гонке вооружений, в которой никто не сможет одержать победу". Поэтому "предпочтительнее" сохранить договор о РСМД.