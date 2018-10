23 октября 2018 г. Боян Панчевски | The Wall Street Journal Победа для Трампа: Меркель меняет курс на импорт газа из США Ангела Меркель предложила на правительственном уровне поддержать усилия, направленные на открытие доступа для американского сжиженного природного газа. Это принципиальная уступка Трампу, который пытается ослабить российскую хватку на крупнейшем в Европе энергетическом рынке, пишет журналист The Wall Street Journal Боян Панчевски. В этом месяце Меркель за завтраком сообщила небольшой группе депутатов, что правительство решило участвовать в финансировании строительства СПГ-терминалов на севере Германии, которое обойдется в 500 млн евро, передает корреспондент со ссылкой на осведомленные источники. Трамп в рамках кампании по переписыванию торговых соглашений предпринимал интенсивные лоббистские усилия, чтобы Европа покупала значительные объемы СПГ. По словам немецких и американских чиновников, Берлин надеется, что допуск американского газа поможет разрешить торговый спор и даже снять угрозу санкций против "Северного потока-2". "Согласно источникам, Меркель, общаясь с депутатами из северного прибрежного региона Германии, охарактеризовала перемену своего мнения не как поражение, а как "стратегическое" решение, которое может окупиться в долгосрочной перспективе. Эксперты признают, что открытие энергетического рынка не сразу же станет экономически выгодным для Германии, но в конечном итоге может помочь стране с диверсификацией", - пишет Панчевски. Планы по строительству терминала СПГ буксовали много лет из-за отсутствия поддержки со стороны властей. Менее чем через неделю после встречи, 16 октября, международный консорциум подал первую заявку на получение господдержки для терминала в городе Штаде. Церемония прошла на террасе с видом на Бранденбургские ворота в Берлине в присутствии высокопоставленных политиков и американского посла Ричарда Гренелла. "Мы создаем рабочие места, а также укрепляем трансатлантические отношения. США в полной мере привержены тому, чтобы доставить американский СПГ в Европу и Германию", - заявил Гренелл. В каком объеме Берлин предоставит поддержку и в какой форме, пока неясно. Однако правительство уже решило ускорить рассмотрение заявки, и решение, вероятно, будет принято к концу года. "Проект в Штаде поддерживается австралийской финансовой группой Macquarie Ltd, китайской дноуглубительной компанией China Harbour Engineering Company и американской DowDuPont Inc.", - говорится в статье. "Ожидается, что два конкурирующих консорциума подадут свои заявки на получение господдержки для строительства терминала СПГ в Брунсбюттеле, милях в 30 к северу от Штаде, и в Вильгельмсхафене, рядом с военно-морской базой, где есть глубоководный терминал для контейнеровозов. По словам немецких чиновников, лидируют Штаде и Брунсбюттель, поскольку они находятся на продвинутом этапе и обладают преимуществом в плане местоположения", - информирует автор статьи. "В беседе с местными депутатами Меркель сообщила, что, по ее мнению, терминал СПГ станет безубыточным как минимум через десять лет и потребует долгосрочной правительственной поддержки. Пресс-секретарь правительства Германии заявил, что решение о финансировании терминала принималось согласно коммерческим интересам, а не под давлением США", - передает Панчевски. Один из аргументов, которые приводят США, заключается в том, что покупка американского СПГ укрепит энергетическую безопасность Германии, сделав ее менее зависимой от Москвы. Заместитель министра энергетики США Дэн Брулетт заявил, что правительство США "твердо" уверено, что Берлин не должен класть все яйца в одну корзину. "СПГ - это приоритет для президента лично и приоритетная задача для правительства", - сказал он. Источник: The Wall Street Journal