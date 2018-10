23 октября 2018 г. Энн М. Симмонс | The Wall Street Journal Болтон говорит, что США планируют провести переговоры с союзниками перед тем, как выйти из договора о ядерных вооружениях с Россией "Джон Болтон, советник президента США по национальной безопасности, сказал в интервью The Wall Street Journal, что США серьезно настроены выйти из эпохального соглашения о ядерных вооружениях с Россией, но планируются дальнейшие дискуссии перед тем, как официально уведомить Москву о решении", - пишет журналистка Энн М. Симмонс. Издание напоминает, что президент США Трамп объявил о предполагаемом выходе из Договора о РСМД в субботу в Неваде. В понедельник он заявил журналистам, что США будут наращивать свой ядерный арсенал в целом, "пока они (вероятно, российская сторона. - Прим. ред.) не опомнятся. Когда они опомнятся, мы все поступим по-умному и мы все остановимся и, кстати, не только остановимся, станем сокращать (вооружения. - Прим. ред.), чего бы мне очень хотелось". Отвечая на уточняющие вопросы, Трамп сказал, что эта угроза "распространяется на Китай, и на Россию, и на всякого, кто хочет играть в эту игру". "Думаю, если вы рассмотрите субботнее заявление президента в Неваде, то в нем очень мощно, очень четко, совершенно прямо говорится о том, что сделают США", - сказал Болтон в понедельник. Но, заявил он, администрация США "проведет много консультаций с союзниками в Европе и Азии, у нас определенно будет больше дискуссий с Россией". Со своей стороны, Москва говорит, что соблюдает все условия ДРСМД, напоминает издание. "Я знаю, некоторые предположили, что это что-то вроде тактики торга, - сказал Болтон. - И я сегодня обсудил это с российской стороной. Как заставить их вернуться к соблюдению договора, который они, по их словам, не нарушают? Не знаю. Они не считают, что нарушают его. Мы решительно не согласны с этим утверждением. Но это знак, что они не планируют менять свою линию поведения". Газета пересказывает еще одно заявление Болтона: "По подсчетам США, от трети до половины всех баллистических ракет Китая противоречили бы условиям ДРСМД, если бы Пекин был его стороной". "Таким образом, наличие договора о контроле вооружений, который ограничивает нас в глобальном масштабе, создает значительный риск для многих наших друзей и союзников по всему миру, а потенциально - для размещенных где-то американских сил, - сказал Болтон. - А это, полагаю, должно беспокоить Россию с ее собственной точки зрения, поскольку у нее общая граница с Китаем". Источник: The Wall Street Journal