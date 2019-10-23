Взгляд назад в пылу гнева

"Взгляд России на историю сильно менялся с течением времени: прежде всего, иначе - а именно, в плохом свете - сегодня рассматривают эру Горбачева сегодня. Причина кроется, среди прочего, и в текущей политике", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Отношение к истории многое говорит о взгляде на современность, - считает автор статьи Фридрих Шмидт. - Поэтому интересно посмотреть, как за последние десять лет изменился взгляд России на пакт Молотова-Риббентропа, заключенный в 1939 году, и на падение Берлинской стены в 1989 году.​ В этом отражается то, как за это время радикализовалась российская внешняя политика".

Так, 9 ноября 2009 года, будучи приглашенным на "праздник свободы" в Берлине, президент России Дмитрий Медведев восхвалял "мирное воссоединение Германии", принесшее Европе "свободу и прогресс", а также роль в нем тогдашнего советского руководства.​ Как сказал Владимир Путин в 2009 году в документальном фильме "Стена", "был достигнут самый главный плюс": в отношениях между Россией и Германией возникло "чувство доверия и благодарности". "Расширение НАТО путем включения в состав альянса стран Центрально-Восточной Европы, состоявшееся за несколько лет до этого, не нарушило гармонии во время празднования", - говорится в статье.

"Сегодня же в московской интерпретации истории на первом плане стоят жалобы на то, что своим расширением НАТО нарушило обещание, данное после падения стены - даже если это было опровергнуто участниками, прежде всего, самим Горбачевым. Под воздействием радикальных перемен в арабских странах, происходивших с 2011 года, а также российских протестов против фальсификации выборов и возвращения Путина на должность президента в 2011 и 2012 годах отражение якобы провоцируемых Западом "цветных революций" заняло центральное положение в политике Путина. (...) Это меняет и взгляд на историю", - отмечает Шмидт.

Хотя Путин ежегодно и поздравляет Германию с Днем германского единства, в фильме "Миропорядок 2018" он назвал вывод войск из объединенной Германии и других стран "односторонней сдачей позиций" в "геополитической борьбе". "Против Горбачева в управляемых СМИ уже давно ведется враждебная кампания: его представляют тем, кто похоронил СССР и позволил Западу себя обмануть", - указывает издание.

Официальная интерпретация истории состоит в том, что "на протяжении веков против России непрерывно направлена западная агрессия, успешно защититься от которой можно, только если во главе страны будет стоять не Горбачев, а сильный руководитель, как Путин или Сталин".

Изменился и взгляд на пакт Молотова-Риббентропа, продолжает Шмидт. Так, в 2009 году в "письме к полякам" Путин назвал пакт "аморальным". "Это произошло на фоне грозящего дипломатического скандала, который как раз еще можно было предотвратить: после кампании в государственных российских СМИ, в которых вина за начало Второй мировой войны приписывалась Польше, там зазвучали требования о том, чтобы снова исключить Путина из списка приглашенных на памятные мероприятия в Гданьске по поводу 70-й годовщины начала войны", - поясняет Шмидт.

На церемонии в Гданьске Путин причислил пакт Молотова-Риббентропа к бессмысленным и опасным попыткам умиротворить фашистскую Германию, однако в ноябре 2014 года он "представил пакт Молотова-Риббентропа в качестве мирной меры и спросил, что плохого в том, что Советский Союз "не хотел воевать". В мае 2015 года президент заявил, что для Сталина речь шла об обеспечении безопасности СССР, и приписал вину за заключение пакта Парижу, Лондону и Варшаве. С тех пор восхваление пакта стало для путинского штата обязанностью". Так, министр культуры Владимир Мединский назвал его "дипломатическим триумфом", а Сергей Иванов, экс-министр обороны и член национального Совета Безопасности, заявил, что гордится пактом.

"В таких странах как Польша, где живы воспоминания о советской оккупации и сталинском терроре, пропаганда пакта Молотова-Риббентропа (...) питает страх перед новой агрессией. В 2019 году Путина не пригласили в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны", - пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.