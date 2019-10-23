В Сочи Путин торжественно открывает российскую Африку

"(...) Дабы привлечь глав африканских государств и правительств в среду и четверг в высококлассные гостиницы курортного города Сочи, расположенного на берегу Черного моря, у Владимира Путина есть несколько исторических аргументов. Россия не участвовала в колониальном разделе континента на Берлинской конференции 1885 года. Напротив, в свое время СССР поддерживал освободительные движения во имя борьбы против империализма, устанавливая на протяжении всей холодной войны связи с несколькими "братскими странами". После периода ухода из Африки сегодня Москва вновь туда возвращается, как громко заявляет Кремль. Доказательством этого служит первый российско-африканский саммит, торжественно открытый Владимиром Путиным и египтянином Абделем Фаттах ас-Сисси, действующим председателем Африканского союза", - пишет журналист LiberationСелианМасе.

"Многие эксперты предупреждают, что такие возобновленные континентальные амбиции, конечно, неоспоримы, но они все же носят мифический характер, - говорится в статье. "Возвращение России гораздо менее впечатляюще, чем предполагает недавнее освещение этой темы в российских СМИ, - уточняет исследователь Арно Калика в апрельском выпуске записок Французского института международных отношений (IFRI). - Это всего лишь продукт внутренних экономических трудностей страны, когда компаниям жизненно необходимо экспортировать в зоны, свободные от санкций. Москва, будучи экономическим карликом на континенте, в конечном счете, больше нуждается в Африке, чем Африка нуждается в России".

"Несмотря на рост торговли между Россией и Африкой, ее объем (17 млрд долларов в 2017 году, в том числе 5 млрд только для стран Африки к югу от Сахары) остается значительно ниже, чем между Африкой и ЕС (275 млрд) или Китаем (200 млрд). Единственный сектор, где Москва остается доминирующей - это сектор вооружений. Но Россия также присматривается к разведочным шахтам и энергетике", - сообщает газета.

Завоевание Россией африканских рынков строится на стратегии, основанной одновременно на рациональности и на "дешевизне": "Ее подход, сочетающий военное сотрудничество и медийное влияние, обходится ей не очень дорого и позволяет оказывать максимальное влияние при выделении минимум средств, - анализирует консультант Полина Чубарь в исследовании, опубликованном "Фондом стратегических исследований". - Россия приходит на новую территорию, устремляясь в пустоту, возникшую из-за свертывания деятельности какой-либо западной державы (как в Центральноафриканской Республике после ухода французских войск, завершивших операцию "Сангарис" в 2016 году). По сравнению с западными странами, у России, как и у Китая, также меньше ограничений внутреннего управления, способных удержать ее от того, чтобы вступать в коррупционные отношения с правительством ради получения государственных контрактов".

"Молниеносный российский прорыв в Центральноафриканской Республике за последние два года подогрел как риторику Кремля о возрождении России в качестве мировой державы, так и опасения Запада во главе с Францией. Москва начала поставлять в Банги оружие в конце 2017 года. Несколько месяцев спустя президент Фостен-Арканж Туадера нанял россиянина Валерия Захарова в качестве личного советника по безопасности, а десятки наемников из частной военной компании Вагнера (уже действующей на Украине и в Сирии) высадились на центральноафриканской земле, официально для обучения солдат национальной армии и обеспечения безопасности добычи полезных ископаемых", - пишет Libération.

"(...) Основным разработчиком столь внезапного появления на центральноафриканской сцене считается один человек: это Евгений Пригожин, - указывает газета. "В новой стратегии Москвы в странах Африки к югу от Сахары видное место занимают ее компании: помимо роли, которую играет ЧВК Вагнера, ее горнодобывающие компании получают контракты в Центральноафриканской Республике, на Мадагаскаре и в Судане, - напоминает Полина Чубарь. - Похоже, что в Африке предоставлена полная свобода действий". Три независимых российских журналиста, расследовавших эти дела, были убиты в ЦАР в 2018 году при невыясненных до сих пор обстоятельствах".

"(...) С 2017 года Россия подписала соглашения о военном сотрудничестве с 20 странами Африки к югу от Сахары. В частности, после визита министра иностранных дел Сергея Лаврова в Анголу, Намибию, Мозамбик, Зимбабве и Эфиопию в марте 2018 года, - отмечает автор статьи. "В отличие от Китая, который в течение двух десятилетий использовал свою "мягкую силу" и долгие годы культивировал имидж партнерства вне политики, Россия скорее выдвигает на первый план свою "жесткую силу", - отмечает специалист по Африке Ролан Маршал в записках за февраль. Кремль не делает из этого тайну: он предлагает африканским лидерам - особенно наиболее спорным - протекцию. Взамен гостей Путина в Сочи настоятельно просят открыть свой рынок для российских компаний и "правильно голосовать" на консультациях в ООН".