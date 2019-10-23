Facebook, не выгоняй меня!

"Есть сообщества, из которых мы мечтаем выйти, от которых мы хотели бы сбежать. И еще есть Facebook, который изгоняет людей без причины и без всяких объяснений", - пишет журналистка Сара Каскиевич в издании Slate.fr.

"(...) Однажды утром, подключившись к Facebook на работе, я увидел, что у меня больше нет возможности получить доступ к своей учетной записи, - говорит Николя. - Я просмотрел свои электронные письма и прочитал, что не могу вернуть себе доступ".

"Проблема в том, что 27-летний Николя отвечает за социальные сети в большом парижском рекламном агентстве. Его работа зависит от Facebook. "Забанен" - словно выжжено огненными буквами у него на лбу. Его борьба с социальной сетью напоминает шекспировскую трагедию", - повествует издание.

"(...) В тот майский день он получил сигнал о контенте, который он разместил три года назад. "И тогда Facebook окончательно заблокировал мой аккаунт", - заключает Николя. В этот момент он понял, что машина сильнее человека: "Решение забанить меня было практически неотменяемым. Проблема в том, что в Facebook нет реального отслеживания, и большинство вещей автоматизировано: это все равно, что разговаривать со стеной".

"(...) Утром в понедельник Жюльен взял своего младшего сына поиграть в парке Порт де Баньоле в Париже. Они были совершенно одни, и это позабавило его. Он сделал фотоснимок (...) и опубликовал его в Facebook с заголовком "Первый день Рамадана в парке Порт де Баньоле: здесь потрясающе тихо". "Подтекст таков: тихо в буквальном смысле, моему сыну не с кем играть", - поясняет Жюльен.

"Это было большой ошибкой. В предыдущие месяцы Жюльен, который работает над переводом комиксов, согласился принять нескольких незнакомцев в друзья на Facebook - "для работы". "Парень, который читал мои комиксы и соблюдал Рамадан, назвал меня исламофобом на моей странице, - продолжает он, - это должно было появится в его ленте, мне сообщили об этом и заблокировали".

"(...) Другой случай произошел с Марко, он любит делиться фотографиями выставок, которые он посетил. Возвращаясь к работам Рена Ханга, китайского фотографа, работающего в стиле ню, он опубликовал подборку своих любимых работ. "Я знаю, что Facebook очень придирчив в отношении обнаженной натуры, поэтому я осторожен, но менее чем через двенадцать часов я получил уведомление о том, что две фотографии не соответствуют условиям использования, - вспоминает он - Я понял это, когда на следующий день получил другое сообщение от Facebook, в котором мне объяснили, что один из моих "друзей" попросил пересмотреть две фотографии. Это была бывшая ученица моей школы, девушка, с которой мне приходилось разговаривать три раза в жизни".

"(...) В 2016 году в журнале Psychologies исследователь из Национального научно-исследовательского центра Франции Фанни Жорж рассказала, что эта сеть успокаивает и стимулирует чувство социальной интеграции. Поэтому быть изгнанным из Facebook - значит быть подверженным изгнанию из общества, - поясняет журналистка. - Марко признается, что почувствовал несправедливость после того, как его забанили: "Задумываешься о том, что существуют расистские, сексистские публикации, но никто ничего не говорит. Но как только появляется нагота, тебя обвиняют в порнографии".

"Однако все изгнанные торопятся туда вернуться... Facebook удалось сделать нас зависимыми, несмотря на уродливый и устаревший дизайн - не говоря уже о том, что наши данные продаются тому, кто предложит наибольшую цену. Мы все проходим школу Стокгольмского синдрома: полностью зависим от того, что причиняет нам боль", - пишет Коскиевич.

"Жюльен и Николя сейчас используют сеть только в профессиональных целях", - пишет Slate.fr. - "Я никогда не публикую посты", - говорит Николя. (...) Марко более категоричен: "Со временем я в конечном итоге уйду из Facebook". Но не сейчас. На данный момент мы все еще маленькие марионетки в умелых руках Цукерберга".