Женщины, испытывающие стресс, чаще рожают девочек?

"Стресс, испытываемый женщиной во время беременности, влечет за собой серьезные последствия для ребенка - и может приводить к тому, что девочек рождается больше, чем мальчиков, - сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung. -​ Насколько сильным является это воздействие, показало исследование, опубликованное в научном журнале PNAS. В нем психолог Кэтрин Монг из Колумбийского университета в Нью-Йорке изучила, как влияют на беременность разные виды стресса".​ ​

"В рамках исследования 187 женщин в возрасте от 18 до 45 лет во время беременности заполняли анкеты, вели дневник и регулярно проходили обследование. На основе 27 индикаторов стресса Монк и ее коллеги разделили женщин на три группы. 17% женщин сообщали о негативных мыслях, чувствовали себя чрезмерно напряженными, демонстрировали симптомы легкой либо средней степени депрессии или страдали от тревожных состояний. Примерно у такого же количества женщин наблюдались признаки физической нагрузки, например, повышенное кровяное давление, а также склонность употреблять больше пищи, чем им было необходимо. Остальные беременные женщины были здоровыми и выступили в качестве контрольной группы", - передает издание.

"У женщин, испытывавших психологический стресс во время беременности, возникало больше осложнений во время родов в сравнении с двумя другими группами. В отличие от здоровых женщин, у женщин, испытывавших физический стресс, чаще происходили преждевременные роды, 22% детей появились на свет до 37 недели беременности", - отмечается в публикации.

"Монк удалось также показать, что стресс влияет на соотношение мальчиков и девочек среди новорожденных. В группе здоровых матерей 56% детей были мужского пола, при этом​ среди женщин, испытывавших психологический стресс, только 40% родили мальчиков, среди беременных, испытывавших физический стресс, таковых было 31%".

"Известно, что эмбрионы мужского пола более уязвимы, чем эмбрионы женского пола. В результате, если условия в утробе матери неидеальны, вероятность выкидыша эмбриона мужского пола становится выше, - поясняет издание. - (...) Ученым также известно, что у эмбрионов мужского и женского пола сильно отличается плацента - ткань, препятствующая возможному негативному влиянию матери на ребенка. (...) Возможно, у эмбрионов мужского пола она функционирует не так хорошо, как у женского, так что через нее может пройти больше опасного гормона стресса кортизола".

Ранее исследователи уже обнаруживали признаки того, что тяжелые события могут влиять на беременность. "Так, ученые сообщали, что после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке рождалось меньше мальчиков, чем обычно. Недавно в научном журнале Jama исследователи также указали на возможную взаимосвязь избрания Дональда Трампа президентом и течением беременности у латиноамериканских женщин в США. В течение девяти месяцев после победы политика, враждебно настроенного к мигрантам,​ среди этих женщин было зафиксировано больше преждевременных родов, чем обычно", - передает Süddeutsche Zeitung.