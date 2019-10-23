Беспомощность немецких следователей растет из-за российских властей

"После убийства гражданина Грузии в центре Берлина прошло два месяца. По имеющейся информации, арестованный является россиянином - но на помощь из Москвы следователи надеяться не могут. Российские власти по сей день поддерживают прежде всего предполагаемого убийцу", - пишет немецкое издание Die Welt.

Зелимхана Хангошвили застрелили в Берлине 23 августа. "Многое говорит о том, что речь идет о заказном убийстве. Но кто стоит за ним, остается неясным. Имеются признаки, указывающие на Россию. Не больше, но и не меньше", - отмечают журналисты Кристина Браузе, Алексей Хок, Мартин Лутц и Кристиан Швеппе.

"Казалось бы, если Россия не связана с преступлением, Кремль должен бы быть заинтересован в сотрудничестве по расследованию. Попытки подключить Россию к расследованию предпринимались. Представитель немецкого правительства сообщил в ответ на запрос: "Органы безопасности ФРГ и затем федеральное правительство направляли запросы касательно этого дела в различные российские органы". Но российская сторона, очевидно, ведет себя очень осторожно", - указывает издание.

"В Федеральном ведомстве по охране конституции (BfV) в Кельне никто не хочет давать официальных комментариев по данному делу. Тогда дипломатические отношения между Германией и Россией сразу бы усложнились. По информации Die Welt, BfV уже направило российским ведомствам несколько запросов. Однако ответы были далеко не удовлетворительными, говорит немецкая сторона".

"Россияне не проявляют желания к сотрудничеству. Поэтому расследование того, какие заказчики стоят за убийством и кем на самом деле является предполагаемый убийца, очень затруднено или вовсе невозможно", - подчеркивают журналисты.

"Настоящая личность убийцы до сих пор не выяснена. Мужчину, который по сей день преимущественно молчит, посещали из российского посольства и он утверждал, что является гражданином России. Имеются признаки его близости к российскому госаппарату. По информации Bellingcat, сайта, специализирующегося на расследованиях, паспорт, на который преступник оформил себе визу в Европу, был выдан тем же ведомством, что и документы лиц, предположительно совершивших покушение на Скрипаля".

"Поэтому немецкие следователи стоят перед дилеммой: с одной стороны, им удалось поймать предполагаемого убийцу. Имеются ясные доказательства. Орудие убийства, использованный велосипед и парик следователи достали из Шпрее".

"Но, по информации Die Welt, мотив убийства следователи отдела по расследованию убийств пока выявить не могут. У них так же нет настоящего имени преступника. Те, кто стоит за убийством, действовали слишком профессионально, у берлинского ведомства слишком мало полномочий, у спецслужб слишком мало информации", - говорится в статье.​

"В отличие от дела Скрипаля пока отсутствуют и политические заявления представителей немецкого правительства. Однако то, что речь все же идет не об обычном убийстве, показывает ответ Федерального министерства юстиции. "Естественно" поддерживается связь с ведомством канцлера, сообщил представитель министерства. Но о чем конкретно говорит при этом федеральное правительство, остается конфиденциальным".

"Прежде всего оппозиция все больше удивляется тому, что расследованием дела не занялась генеральная прокуратура ФРГ (GBA) в Карлсруэ. Там по сей день ведется лишь наблюдение за ходом следствия - несмотря на признаки вовлеченности российского государства".

"В настоящее время генеральная прокуратура не может взять на себя расследование берлинского дела, так как для этого отсутствуют необходимые условия, предписанные законом, сообщает ведомство. Другими словами, информация о действительной подоплеке убийства представляется скудной".

При этом подозрение в том, что иностранная спецслужба убила проживавшего в Германии человека, должно восприниматься всерьез, считает спикер фракции СвДП по внутриполитическим вопросам Константин Куле. "Дипломатическая тактичность здесь неуместна", - заявил депутат, призвав к безотлагательному расследованию дела.

"В деле об убийстве в парке Тиргартен представления о том, насколько однозначными должны быть признаки участия иностранной силы, резко расходятся. Если текущее расследование, с точки зрения генеральной прокуратуры, не преодолеет этот барьер, дело юридически останется обычным убийством".

"В среду дело снова станет темой для обсуждения на закрытом заседании парламентского комитета по контролю за деятельностью спецслужб", - сообщает Die Welt.