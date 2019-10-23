Владимир Путин, корыстный миротворец

"России удалось, по крайней мере, на время остановить турецкое наступление. Это успех, в котором российский президент не в последнюю очередь учитывает и собственные интересы", - считает журналист немецкого издания Die Zeit Максим Киреев.

Повод быть довольным был у российского президента еще до начала переговоров с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, "ведь уже к этому моменту он достиг своей первой цели: тот, кто хочет говорить о Сирии, должен ехать не в США или Европу, а в Россию", отмечает автор статьи.

О своей второй крупной цели Владимир Путин заговорил спустя шесть часов переговоров. Он удовлетворенно констатировал, что Турция и Россия договорились о сохранении единства Сирии. Хотя России и пришлось принять тот факт, что турки хотят сохранить свой контроль над оккупированными территориями между городами Тель-Абьяд и Рас-эль-Айн, страны договорились о создании буферной зоны глубиной 10 км. Там будут осуществлять патрулирование российские и сирийские войска. Россия в свою очередь обязалась обеспечить, чтобы курдские формирования покинули этот регион в течение 150 часов, передает издание.

"Так Москве удастся решить сразу две проблемы, - полагает Киреев. - Во-первых, на оккупированных территориях, в отличие, например, от Идлиба, Турция не сможет управлять по собственному усмотрению. Во-вторых, в этой части Сирии значительно вырастет влияние правительственных войск и российской армии".

"Всегда, когда речь идет о том, чтобы уравновесить интересы враждующих между собой партнеров России, Москва действует хладнокровно и без всякого стеснения, - отмечает издание. - Хотя россияне и поставили себе целью сохранение у власти Асада и обеспечение его контроля над Сирией, Кремль в то же время без колебаний готов пойти на уступки за счет Асада, если это послужит увеличению собственного влияния".

"Например, в прошлом году Москва в связи с протестами Турции остановила сирийское наступление в Идлибе. На этот раз Кремль наоборот назвал турецкое вторжение неприемлемым, но одновременно говорил о законности интересов безопасности Турции. В то же время Москва использовала возможность для создания альянса между Дамаском и курдами и заявила о себе в патрулировании на сирийской стороне недалеко от турецкой границы".

"Эта беззастенчивая гибкость позволила вырасти российскому влиянию и сделала Владимира Путина ключевым дельцом в Сирии, несмотря на то, что российская армия не только прикрывала военные преступления Асада, но и сама бомбила больницы и жилые районы и убила сотни мирных жителей. В отличие от Эрдогана и Асада, которые не выносят друг друга, для России в регионе не существует добра и зла, для нее есть интересы разных сторон".

"Прежде всего Путин хочет показать, что Россия снова является мировой державой, способной участвовать в принятии решений далеко за пределами собственных границ. В Сочи Путин стал ближе к этой цели", - заключает Die Zeit.