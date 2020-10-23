Для Путина Байден может стать угрозой

"Победа на выборах Байдена была бы опасной для Владимира Путина. Поэтому Москва наверняка разрабатывает сценарии того, как в этом случае можно было бы дестабилизировать Америку. Запад часто недооценивал изобретательность Москвы", - пишут на страницах Frankfurter Allgemeine Zeitung бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин и научный сотрудник Украинского института будущего и Шведского института международных отношений Андреас Умланд.

"В последние 15 лет Кремль играл с соседями, а также с Западом в бег зайца и ежа на перегонки, как в северогерманской сказке. В гонке, о которой говорится в сказке, еж бежит лишь пару шагов - в конце борозды он поставил свою жену, которая выглядит так же, как он. Когда уверенный в победе заяц со всех ног добегает до конца пути, появляется ежиха и кричит ему: "Я уже здесь!". Заяц не понимает, как он проиграл, и бежит еще 73 раза, а на 74-й раз умирает от бессилья", - пишут авторы статьи.

"Со времен антизападного поворота России в 2005 году эксперты занимаются предсказанием следующего нападения России. Но в большинстве случаев российский "еж" уже достигает своей цели на момент, когда они представляют свои анализы", - отмечают Климкин и Умланд, напоминая о вторжении России в Грузию в 2008 году, "зеленых человечках" в Крыму в 2014 году, хакерской атаке на бундестаг, бомбардировке Сирии, кибербойцах во время американских выборов 2016 года и покушении с использованием химического оружия в Солсбери в 2018 году.

"Сегодня в Америке у всех на устах новое российское вмешательство в выборы и другие операции по оказанию влияния. Но, как показывает горький опыт Украины 2014 года, Кремль играет безобидно лишь до тех пор, пока верит, что у него есть шанс на победу. (...) Очевидно, Владимир Путин еще во время революции Евромайдана в 2014 году осознал, что он может потерять контроль над Украиной, и поэтому еще до ее победы резко поменял свой курс. (...) Нечто похожее, возможно, предстоит и в сегодняшней работе Москвы над США. Российские войска вряд ли высадятся на берегах Америки, однако в этом и не будет необходимости. (...) В дзюдо, любимом виде спорта Путина, для того, чтобы вызвать падение противника, достаточно уже одного короткого момента потери им равновесия. Возможно, США не сорвутся в крупный гражданский конфликт сами по себе. Однако изобретательные московские специалисты по гибридным войнам вряд ли упустят возможность немного подтолкнуть Америку в этом направлении. Игра, в которую будет играть российский "еж", может быть абсолютно другой, нежели в прошлом, и американскому "зайцу" будет сложно ее предугадать".

"Демократ в качестве президента - после взлома Россией сервера Демократический партии в 2016 году и коварной кампании против Клинтон - это откровенно опасная перспектива для Кремля. К тому же при президенте Обаме Джо Байден отвечал за американскую политику в отношении Украины. Поэтому для Москвы он особенно неприемлем", - отмечает издание.

"Если у Трампа больше не будет убедительного шанса на победу, простое российское вмешательство в выборы, возможно, будет не главной опасностью для Америки. Москва может уже сейчас работать над гораздо более мрачными планами, чем помощь Трампу на выборах. Если Путин думает, что американское правительство под руководством Байдена представляет опасность для его власти и он не может воспрепятствовать избранию Байдена, он попытается устранить Соединенные Штаты как значимого игрока на международной арене. Возможно, - пишет издание в заключение, - к концу года Кремль снова прокричит нам: "Я уже здесь!".