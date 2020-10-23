Убийство Самюэля Пати в Конфлане: нападавший был связан с джихадом

"Обработка данных с телефона Абдуллаха Анзорова свидетельствует о переписке с иракско-сирийской зоной. По нашей информации, один из его знакомых в Идлибе получил от молодого террориста фотографию головы обезглавленного учителя", - пишет Liberation.

"Идеологическая обработка Абдуллаха Анзорова длилась несколько месяцев, не привлекая внимания спецслужб. Теперь становится очевидным, что молодой чеченец, который зверски убил в прошлую пятницу Самюэля Пати, с 12 по 14 сентября в Instagram общался на русском языке с пользователем, скрывающимся под ником 12,7X108, что соответствует калибру боеприпаса для крупнокалиберного пулемета... Обнародованная газетой Le Parisien информация расширяет спектр нападения до иракско-сирийского театра военных действий и еще раз ставит под сомнение тезис об одиноком волке. Этот загадочный собеседник мог принадлежать к группировке "Хаят Тахрир аш-Шам"*, но на данном этапе его личность не установлена, поскольку боевики на месте использовали средства анонимности (VPN)", - говорится в статье.

"Передавал ли он указания молодому 18-летнему чеченцу, который завел разговор о "хиджре" (переезде в страну ислама) и "мученичестве"? По данным Le Parisien, с Анзоровым беседовал и второй джихадист. Именно он получил от убийцы в Конфлане фотографию отрезанной головы Самюэля Пати сразу после убийства", - пишут авторы статьи Эммануэль Фанстен и Вилли Ле Девен.

"Была ли вся эта переписка перехвачена в реальном времени французскими спецслужбами? Как и любая коммуникация с зарубежными странами, сообщения Абдуллаха Анзорова и его контакта в Сирии могли попасть в руки Главного управления внешней безопасности (DGSE), в распоряжении которого имеются изощренные инструменты для перекачивания колоссальных объемов информация об иракско-сирийской зоне", - рассуждают журналисты.

"(...) Проблема не в перехвате данных, а в их анализе, - поясняет один специалист. При использовании разных языков и шифровании определенных сообщений существует много неопределенностей, которые могут усложнить эту операцию".

"Сейчас такой вопрос становится еще более деликатным, с учетом того, что Абдуллах Анзоров никогда не привлекал к себе внимания со стороны спецслужб, несмотря на то, что в последние месяцы он начал проявлять признаки радикализации. Двое его родственников, обвиненных в "соучастии в убийстве", находились под стражей в полиции, где они поведали о его эволюции. Сначала они выжидали, но потом рассказали, как за последний год Анзоров изменил свое поведение, он перестал слушать музыку и разговаривать с женщинами, изменил свой внешний вид и стал часто посещать мечеть. Обзор его аккаунта в Twitter, сделанный газетой Le Monde, также свидетельствует о его приверженности очень строгой форме ислама. Анзоров без всяких колебаний публиковал десятки сообщений, направленных на разжигание ненависти, поочередно антисемитских, женоненавистнических и гомофобных", - указывают авторы статьи.

"(...) Стремление молодого чеченца к насилию не ограничивалось социальными сетями. Он затеял драку во время ссоры прихожан мечети в городе Фовиль (департамент Эр), но этот инцидент не привлек внимания. Хотя места отправления культа тщательно контролируются территориальными спецслужбами, у которых есть информаторы или тайные агенты", - говорится в публикации.

"Сразу после трагедии разгорелась полемика по поводу возможных сбоев в работе спецслужб, особенно когда была обнародована служебная записка Территориального разведывательного управления департамента Ивелин (RT), датированная 12 октября, всего за четыре дня до обезглавливания Самюэля Пати, в которой делался вывод о том, что ситуация в коллеже Буа-д'Ольн успокоилась. Выходит, что угроза была недооценена?" - задумываются журналисты.

"Проблема не в самой служебной записке, а в ее обработке, - настаивает один полицейский из RT. - Местные коллеги сообщили об инциденте в коллеже и о присутствии Абдельхакима Сефриуи. Дальнейший анализ должен был проводиться центральным руководством, тем более что большинство участников этой истории не относились к данному департаменту".

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*Эта организация запрещена в РФ"