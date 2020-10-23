Группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* - наставница Анзорова?

"Стало известно об интригующих контактах террориста с сирийскими джихадистами, сражающимися против Дамаска. Организация "Хайят Тахрир аш-Шам"* отрицает какую-либо ответственность", - пишет журналист Liberation Люе Матье.

"Управляли ли убийцей учителя Самюэля Пати удаленно из Идлиба, в Сирии? Следователи обнаружили послания, отправленные Абдуллахом Анзоровым, в которых прославлялась активно действующая в этой провинции джихадистская группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (ХТШ), по данным Le Parisien. Он также переписывался с находившимся там русскоязычным боевиком", - говорится в статье.

"Провинция Идлиб, где живут более 3 млн человек, в подавляющем большинстве сирийцы, собирающиеся в лагеря после бегства с мест боевых действий в других частях страны, принимает различные джихадистские организации и группировки. (...) С 2018 года Идлиб находится под контролем ХТШ*, в группировке насчитывается несколько десятков тысяч человек, она управляет своего рода местным правительством, которое регулярно осуждается местными НПО. С марта после нескольких месяцев интенсивных бомбардировок сирийской армией и ее российским союзником действует неустойчивое прекращение огня, установленное Турцией и Россией", - поясняет автор статьи.

"(...) Лидер ХТШ*, сириец Абу Мохаммад аль-Джулани, не устает повторять, что его борьба направлена против сирийского режима и его российских и иранских союзников. Он утверждает, что ведет национальный джихад с центром в Сирии", - отмечается в публикации.

"(...) Еще одним признаком радикализации убийцы Самюэля Пати является то, что он сделал мишенью своих нападок Саудовскую Аравию за ее "участие в сотворении кумиров, которым поклоняются помимо Аллаха. Среди этих кумиров - ООН", - так говорится в сообщениях Twitter, полученных изданием Mediapart. Связь между Саудовской Аравией и ООН имеет не такое уж малое значение. Она исходит от ведущего идеолога джихада, иорданца Абу Мухаммада аль-Макдиси. Однако такая отсылка противоречит поддержке ХТШ*, оказанной террористом из Конфлан-Сент-Онорин. Аль-Макдиси регулярно критикует лидеров этой группировки за разрыв связей с "Аль-Каидой"* и сближение с Турцией", - указывает Люк Матье.

"Опрошенный специалистом по джихадистским движениям Васимом Насра представитель ХТШ* отрицал, что знает Анзорова, но при этом не осуждал его действий, - пишет Libération. "Мы живем в открытом мире, любой может войти в контакт с кем угодно, мы не знаем этого чеченского студента, и ответственность за его поступок несет президент Франции, который в большинстве своих выступлений провоцировал и обвинял ислам. Студент жил во Франции, и куда более важны его взаимодействия с ближайшим окружением. То, что он сделал, является результатом того, что происходит во Франции, а не в Идлибе".

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*Эта организация запрещена в РФ"