Зависимость от секса может быть вызвана слишком большим количеством окситоцина, "гормона объятий"

"Как утверждают ученые, зависимость от секса действительно существует и может быть вызвана слишком большим количеством в организме "гормона объятий", окситоцина", - пишет Daily Mail.

"Несмотря на заявления о том, что каждый десятый мужчина и каждая двенадцатая женщина испытывают зависимость от секса, включая таких звезд, как Майкл Дуглас и Тайгер Вудс, многие отказываются верить, что это - реальное состояние. Но теперь исследователи говорят, что обнаружили различия в генетической структуре зависимых людей. Они считают, что у них повышен уровень окситоцина, так называемого "гормона объятий", который, как говорят, заставляет людей устанавливать связь и оставаться вместе", - пишет газета.

"Людей с избытком окситоцина могут привлекать многие люди одновременно, и это побуждает их компульсивно стремиться к сексу. Также считается, что этот гормон позволяет испытывать большее удовольствие от секса", - говорится в статье.

"Исследователи во главе с Каролинским институтом в Швеции, изучили кровь 60 человек, в основном мужчин, которые проходили лечение от сексуальной зависимости. Они обнаружили важные различия в их генетическом материале - их "микро-РНК", - сообщается в публикации.

"Многие пациенты не могут контролировать свое поведение, и это может оказать негативное влияние на их жизнь, от разрыва отношений до депрессии и тревоги, - заявил старший автор исследования, профессор Юсси Йокинен. - Основываясь на наших выводах и выводах других исследователей, можно сказать, что появляется все больше свидетельств того, что сексуальная зависимость - это медицинский диагноз, который имеет нейробиологическую причину".

В прошлом году Всемирная организация здравоохранения впервые объявила сексуальную зависимость психическим расстройством, напоминает издание.

"В исследовании, опубликованном в журнале Epigenetics, сравнивались показатели 60 секс-зависимых с показателями 33 не зависимы от секса людей, при этом особое внимание уделялось "химическим меткам" в их генах. Исследователи подчеркнули, что разница между людьми была очень маленькой, но достаточной для изменения их микро-РНК", - передает газета.

"Полученные данные могут объяснить, почему когнитивно-поведенческая терапия, которая снижает уровень окситоцина, помогает секс-зависимым изменить свое поведение. Они могут привести к созданию нового лекарства, которое блокирует "гормон объятий", - полагает Daily Mail.