Скандал вокруг просьб Дональда Трампа к президенту Украины отравляет обстановку в Вашингтоне

"(...) Продолжается полемика вокруг просьб Дональда Трампа к президенту Украины, нацеленных на то, чтобы дестабилизировать Джо Байдена. Президент США подозревается в том, что этим летом во время нескольких телефонных разговоров он пытался добиться от Владимира Зеленского возобновления расследования о коррупции в отношении сына бывшего вице-президента Обамы Джо Байдена и тем самым привести в замешательство одного из своих потенциальных конкурентов-демократов на предстоящих президентских выборах", - пишет журналист Le Figaro Адриан Жольмес.

"Джо Байден потребовал обнародовать содержание этих разговоров и начать расследование в Конгрессе, чтобы определить, действительно ли президент пытался получить помощь от иностранного государства, чтобы она при этом оказала влияние на будущие выборы", - говорится в статье. "Это чрезмерное злоупотребление властью, - сказал Байден, - мы никогда не видели ничего подобного ни у одного президента".

"(...) Трамп, который обвиняет демократов и СМИ в организации кампании против него, заявил, что он согласен на то, чтобы его разговор с Зеленским был обнародован", - указывает журналист.

"Ссылаясь на это дело перед журналистами в воскресенье, Трамп признался, что упоминал о Байдене в разговоре с украинским президентом, - пишет Le Figaro. "Разговор, который я вел, в большей степени носил поздравительный характер, также он касался коррупции, которая имеет место быть, поскольку мы не хотим, чтобы наши люди, такие как вице-президент Байден и его сын, вносили вклад в коррупцию, которая уже существует на Украине", - сказал Трамп, что противоречит высказываниям его собственных сторонников, которые отрицали то, что в этой беседе упоминалось о Байдене", - отмечает автор публикации.

"(...) Скандал разразился после того, как в августе сотрудник одной из разведывательных служб США предупредил своих начальников о ненадлежащих контактах между Дональдом Трампом и главой иностранного государства. Вскоре выяснилось, что его собеседником стал новый президент Украины Владимир Зеленский. Трамп, как сообщается, настойчиво призывал его возобновить расследование коррупции в отношении Хантера Байдена, младшего сына Джо Байдена, который в период с 2014 по 2019 год входил в совет директоров частной украинской газовой компании Burisma Holdings. Байден, будучи тогда вице-президентом Обамы, мог добиться от предыдущего украинского президента отставки генерального прокурора и отказа от расследования в отношении этой компании", - поясняет Жолмес.

"Эти просьбы могли сопровождаться ненавязчивым давлением на Украину, поскольку американская военная помощь Украине на сумму 250 млн этим летом выплачивалась с запаздыванием", - комментирует журналист.

"Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отрицает, что Трамп оказывал какое-либо давление на президента Зеленского", - сообщает издание. "Это была долгая и дружеская беседа. Она касалась многих вопросов, на которые в некоторых случаях требовались очень серьезные ответы", - сказал он. Однако министр отказался обнародовать запись разговора.

"Дело с украинскими телефонными звонками ставит в неловкое положение Трампа, но оно может стать крайне нежелательным и для Джо Байдена. (...) Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что выступает за начало расследования действий Байдена, - указывает Le Figaro. "Я думаю, что если вице-президент Байден вел себя неподобающим образом, если он защищал своего сына и вмешивался в дела украинских лидеров, то мы должны разгадать скрытый смысл этой истории".