"После протестов в Москве органы госбезопасности пытаются запугать людей абсурдными арестами. Они встречают общественное сопротивление - в том числе со стороны духовных лиц. (...) "Мы выражаем обеспокоенность тем, что вынесенные приговоры в большей степени похожи на запугивание граждан России, чем на справедливое решение в отношении подсудимых. (...) На запугивании нельзя построить общество свободных, любящих друг друга людей", - говорится в открытом письме, подписанном десятками священнослужителей. Это необычная, привлекающая внимание критика, ведь церковь, к которой относят себя более 70% россиян, выступает в качестве сторонницы Кремля", - пишет немецкий журнал Der Spiegel. Журналистка издания Кристина Хебель побеседовала с Вячеславом Перевезенцевым, настоятелем Свято-Никольского храма с. Макарово Московской области.

Перевезенцев в числе первых подписал открытое письмо. "Для меня это вопрос совести, - отметил он в интервью. - (...) Мы верующие люди, христиане, мы не можем просто так проходить мимо несправедливости, игнорировать ее. Наша задача состоит в том, чтобы помогать людям в тяжелой ситуации. Большинство молодых людей, осужденных после протестов в Москве, действительно находятся в тяжелой ситуации. Мы не юристы, но в их случаях несправедливость очевидна".

Говоря о деле 24-летнего актера Павла Устинова, обвиняемого в том, что он при задержании повредил плечо сотруднику Росгвардии, священнослужитель подчеркнул: "Очевидно, что речь идет об ошибке суда. На видеозаписях видно, что он не только не наносил и не хотел наносить повреждения никому из сотрудников органов правопорядка, он вообще оказался в том месте случайно (...). Считать это нападением на сотрудника полиции - очень необычная интерпретация ситуации. Это однозначно несправедливо".

"Мне как священнику и гражданину важно, чтобы суды в нашей стране имели определенный авторитет, действовали в соответствии с законом, а не просто назначали наказания. (...) На месте людей в Москве мог бы оказаться каждый, в том числе и мои дети. Я этого не хочу. Существует большое количество несправедливых решений, не только после протестов в Москве", - указал собеседник издания.

"Наше письмо - не политический, а моральный жест, - отметил Перевезенцев. - (...) Очень важно, чтобы церковь не молчала. (...) Мы в нашей стране исторически прошли очень сложный путь, для гражданского общества долгое время не было места. Пусть из того, что сейчас происходит, с Божьей помощью вырастет что-то правильное. В случае с Устиновым уже кое-что достигнуто, прокуратура потребовала смягчения наказания. Возможно, отпустят и других мужчин, изменят меру наказания".

На вопрос журналистки о том, не боится ли он последствий, священнослужитель ответил: "Я тоже боюсь. Я очень хорошо понимаю, что можно было бы найти причину обвинить меня как священника в политической активности и наказать меня за это. Но я болен, у меня опухоль мозга, если не произойдет чуда, у меня останется не много времени. Поэтому чего мне бояться? Я очень надеюсь, что ни у одного из священников, подписавших письмо, не возникнет проблем. Это также было бы несправедливо - и беззакония стало бы еще больше".