"Сначала стратегия Кремля по отстранению неугодных кандидатов из оппозиционных кругов срабатывала. Но, несмотря на успех, стало ясно, насколько тяжело политическому правительству держать бразды правления в своих руках и отказываться от применения насилия с целью не настроить против себя еще большее число людей", - пишет журналист немецкого издания Die Tageszeitung Клаус-Хельге Донат.

"В последние годы проходило много демонстраций и проявлений недовольства почти во всех частях России. Но большинство из них оставались разнородными и изолированными. Лишь редко из общности удавалось извлечь выгоду за пределами отдельных проблем. (...) Попытка преодолеть эту изоляцию и разобщенность не сразу возымеет громкий успех, но ее можно считать знаком того, что сознание молодого поколения меняется, - полагает автор статьи. - Еще более важным является то, что активисты сознательно принимают в расчет притеснения со стороны репрессивного госаппарата. Страх ослабевает. Раньше, во времена СССР, это касалось лишь маленькой группы диссидентов".

Тем не менее, продолжает Донат, "будет преувеличением считать, что эти формы протеста уже являются зачатком неудержимой смены системы", ведь оппозиционные силы чаще терпели неудачу, как, например, в 2012 году.

"Решающее значение имеет отношение государственного аппарата к этим протестам. Удовлетворит ли он определенные потребности, пойдет ли навстречу недовольным, использует ли снова средство вроде аннексии Крыма, когда едва ли кто-то остался равнодушным? Возможно все - даже если со стороны это выглядит так, будто у маленькой команды на верхушке власти в Кремле нет ни силы, ни плана спасения", - пишет Die Tageszeitung.