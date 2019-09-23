Секс в меню Древнего Рима был обычным явлением

"Оргии высшего сословия не должны скрывать факт того, что большинство жителей Римской Империи жили впроголодь. При этом в тавернах предлагались не только блюда и напитки", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Говорят, во время безбожно дорого пира римский император Гелиогабал, правивший с 218 по 222 год, придумал особое развлечение. В то время как гости лежали на столах, он устроил над ними настоящий дождь из лепестков роз. Некоторые гости - к веселью хозяина - задохнулись", - повествует журналист Бертольд Зеевальд.

"Подобные рассказы во многом повлияли на наше представление о римском декадансе. При этом упускается из виду, что преобладающая часть населения империи могла лишь мечтать о подобной роскоши. По оценке американского историка Роберта Кнаппа, лишь 0,5% из 50-60 млн людей "контролировали, вероятно, 80% и более общего имущества". Четверть населения принадлежала к среднему классу, (...) все остальные вели трудную, зачастую несвободную жизнь".

"Как они питались, описал в своей статье для газеты Antike Welt австрийский исследователь древности Йозеф Фишер. (...) Завтрак (ientaculum) римлянина состоял из хлеба, сыра и оливок. Обед (prandium) также был скромным. Он снова состоял из хлеба, который ели с холодным мясом, овощами, бобовыми и фруктами. Как и на завтрак, римляне пили во время обеда воду или разбавленное водой вино", - говорится в статье.

"Основной прием пищи (cena) приходился на конец дня. У тех, кто мог себе это позволить, он состоял из трех блюд, - передает Зеевальд. - За салатами или блюдами из яиц следовали мясо или птица. В конце трапезы часто ели фрукты. Всегда подавало вино, которое, как правило, смешивали с водой в соотношении 1:2 или 1:3. Рыба присутствовала на столе редко, при этом часто в сушеном виде. Важную роль играл пряный соус гарум, который изготавливали из ферментированных рыбных отходов".

Широко распространенным было и вегетарианство, отмечает издание. "Так, от употребления мяса отказался греческий философ Пифагор и его сторонники. Но большинство жителей империи отказывались от мяса из-за нужды, так как не могли его себе позволить". Получить доступ к дорогому мясу людям удавалось, в основном, во время религиозных обрядов с совместным поеданием жертвенных животных.

За стенами вилл сенаторов и рыцарей, лежавших на столах и пользовавшихся посудой из благородных металлов, люди ели сидя, продолжает Зеевальд. В качестве приборов использовались ножи и ложки - вилки появились в Европе лишь с приходом крестоносцев.

"Если семье повезло, она могла готовить еду в собственной кухне. Но многие жители, вероятно, покупали блюда в многочисленных тавернах и трактирах, некоторые из которых сохранились в городе Помпеи. Они не пользовались хорошей репутацией в обществе, более обеспеченные жители не посещали их, пишет Фишер". Возможно, это было связано с тем, что помимо блюд и напитков в подсобных помещениях трактиров предлагались и услуги проституток.

"Секс в Риме предлагался повсюду. "Я твоя за один асс (название древнеримской медной монеты - Прим. ред.)", - гласит одна из надписей в Помпеях. В мире, где на каждом углу поджидали опасности, выбор развлечений был ограниченным, а смертельные венерические болезни чуждыми, секс был чрезмерно распространенным товаром. "Раннехристианский диакон описывает в своем рассказе, как работница трактира уверяла гостя: "Я пришла, чтобы порадовать тебя", - говорила она. (...) Девушка поднялась, положила руку на его шею и стала пленять его поцелуями", - передает издание.

"Впрочем, в сравнении с вакханалиями на другом конце общественной пирамиды это были лишь безобидные развлечения", - пишет Зеевальд в заключение. В доме состоятельных жителей империи всегда работали повара, готовившие угощения для пиршеств. "При этом доказательством кулинарного мастерства было умение настолько исказить вкус продуктов, что более невозможно было распознать исходные ингредиенты блюд. В больших домах имелось специальное помещение vomitorium, в котором гости могли облегчиться". Философ Сенека писал, что римляне ели до пресыщения, вызывая затем рвоту, чтобы продолжить есть, и имел в виду прежде всего известного кутилу Марка Гавия Апиция. Он был известен своим пристрастием к язычкам фламинго и придумал откармливать свиней ради их печени. "После того, как рыцарь проел свое гигантское состояние в 100 млн сестерциев, он посчитал, что оставшихся 10 млн не хватит для достойного существования, и покончил жизнь самоубийством", - повествует Die Welt.