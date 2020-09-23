В ООН Эммануэль Макрон призывает не удовлетворяться "многосторонностью слов"

"Французский президент призвал Европу утвердить свой суверенитет в отношениях с США и Китаем. Он также назвал использование "Новичка" для отравления российского оппозиционера Алексея Навального пересечением "красной линии", - пишет журналист Le Monde Петр Смоляр.

"(...) В выступлении по случаю 75-й годовщины Организации Объединенных Наций на Генассамблее, сведенной в этом году к серии видеомонологов, Эммануэль Макрон представил свое видение международных отношений во время санитарного и экономического кризиса. За шесть недель до президентских выборов в США, которые обуславливают ход развития многих животрепещущих досье, глава Франции во вторник, 22 сентября, также представил очень длинную дорожную карту, которая традиционно выносится на обсуждение в конце августа на отмененной в этом году конференции послов. Она посвящена главным образом понятию суверенитета: суверенитета Евросоюза, который необходимо упрочить для того, чтобы существовать между США и Китаем, и суверенитета других народов, расположенных как вблизи России, так и на Ближнем Востоке, чьи законные устремления Франция готова поддерживать без всякого вмешательства", - отмечает автор статьи.

"(...) Эммануэль Макрон призвал к "основанию нового современного консенсуса" и сказал, что больше нет необходимости "довольствоваться многосторонностью слов, которая позволяет признавать лишь наименьший общий знаменатель", - передает издание.

"(...) В качестве редкого продвижения вперед французский президент приветствовал "исторический шаг единства, суверенитета и солидарности", сделанный ЕС во время кризиса, воплощенный в плане восстановления, принятом в июле. Спустя пять лет после Парижского соглашения по климату Эммануэль Макрон выразил желание, чтобы ЕС стал образцом в этом отношении, напомнив об обязательстве достичь углеродной нейтральности к 2050 году", - говорится в публикации.

"(...) Назвав в качестве первоочередной задачи борьбу с распространением ядерного оружия и терроризмом, Эммануэль Макрон вернулся к двум щекотливым на данный момент досье: ядерной программе Ирана и отравлению Алексея Навального в России", - указывает журналист.

"Президент подтвердил твердую позицию стран Е3 (Великобритания, Германия, Франция), поддерживаемую в этом Россией и Китаем: Вашингтон не в той "ситуации", чтобы активировать механизм snapback и вновь ввести санкции ООН против Ирана. "Это подорвет единство Совета Безопасности, целостность его решений и может привести к дальнейшему обострению напряженности в регионе", - сказал Макрон.

"Что касается отравления российского оппозиционера Алексея Навального с применением нервного агента "Новичок", то президент Франции еще раз призвал Москву пролить свет на это нападение "во имя коллективной безопасности", - передает газета.

"Внести ясность нужно быстро и безукоризненно, следует сделать так, чтобы соблюдались наши красные линии", - предупредил Макрон, намекая на возможные санкции, продвигаемые в ЕС Парижем и Берлином. Но прежде всего по этому поводу в середине октября должна будет вынести решение Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). Франция, в свою очередь, заявила, что готова присоединиться к позиции Германии, в зависимости от реакции России", - резюмирует Петр Смоляр.

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