Китай стремится избавиться от своего пристрастия к экзотическим животным

"Вслед за приходом эпидемии Covid-19 Пекин запретил продажу и употребление в пищу диких животных. Тысячи заводчиков оказались без гроша в кармане", - пишет Le Temps.

"Лю Пин вне себя. "Мне пришлось заживо закопать своих крыс, - рассказывает 36-летний заводчик, живущий в небольшой деревне в провинции Гуандун на юге Китая. - Я вырыл яму и похоронил их. У меня не было выбора: мне внезапно запретили продавать их, и я больше не мог их прокормить". Однако несколько месяцев назад его бизнес процветал, причем настолько, что он взял кредит в 100 тыс. юаней (13 100 швейцарских франков) в банке, чтобы удвоить площадь своей фермы, на которой обитало более 1000 бамбуковых крыс: этих животных китайцы ценят за их мясо, богатое белком", - говорится в статье.

"(...) Он один из многих китайских заводчиков, которые в полной мере пострадали от государственного запрета. "Правительство опубликовало список из примерно 30 видов животных, которых можно разводить в неволе и употреблять в пищу, - поясняет Стив Блейк, активист международной природоохранной организации WildAid.- В нем фигурируют фазаны и кролики, но нет бамбуковых крыс или жаб". В Шэньчжэне, южном мегаполисе страны, ограничение распространяется на собак и кошек", - указывает Le Temps.

"(...) В сельских районах на юге и западе Китая в больших масштабах разводят циветт, бамбуковых крыс, змей, жаб и барсуков", - указывает Блейк.

"(...) Запрет, введенный в конце февраля, касается и крытых рынков, расположенных в центре крупных городов, - отмечается в публикации. "Многие виды животных там теснятся в маленьких клетках, находятся в антисанитарных условиях, в холодной и влажной среде, мимо них проходит много людей", - разъясняет Джереми Россман, вирусолог из Кентского университета, в Великобритании. - Такие условия способствуют передаче вируса от одного животного к другому и, в конечном итоге, к человеку".

"(...) Однако изменить пищевые привычки китайцев будет непросто. Употребление экзотических животных в пищу прочно укоренилось в обычаях, особенно на юге страны. "Считается, что дикие животные обладают целебными свойствами, - отмечает Айли Канг из НПО Wildlife. - Принято верить в то, что совы и орлы лечат мигрень, змеиный суп служит для укрепления жизненных сил, а кабаны - для уменьшения воспалений", - сообщает автор статьи.

"(...) Если гостю подают блюдо из экзотических животных, то это также воспринимается как признак уважения, потому что они стоят дорого", - уточняет Айли Канг. Павлин в Китае стоит 800 юаней (105 швейцарских франков). По словам Стива Блейка, некоторые люди без колебаний готовы потратить целое состояние на то, чтобы обозначить свой социальный статус, заказывая мясо панголина или медвежьи лапы - два роскошных деликатеса, которые регулярно привозятся из Юго-Восточной Азии и России", - сообщает журналистка.

"К тому же китайцы предпочитают есть мясо только что убитого животного, а не какие-то охлажденные или замороженные куски. "Данное пристрастие восходит к тем временам, когда ни у кого не было холодильника, оно до сих пор сохраняется в некоторых сельских районах Китая, - указывает Дирк Пфайффер, эксперт по общественному здравоохранению из Городского университета Гонконга. - В ту пору считалось, что перед употреблением мяса необходимо иметь возможность исследовать живое животное, чтобы убедиться в том, что оно не больное".

"Еще одно препятствие состоит в том, что китайский запрет имеет ряд исключений, которые делают его неэффективным, - комментирует автор публикации. "Дикие животные, которые выращиваются ради получения меха, такие как лисы или норки, или которые служат в качестве активных веществ в средствах традиционной китайской медицины, такие как оленьи рога, чешуя панголина или медвежья желчь, не подпадают под его действие", - отмечает Стив Блейк. Подобное легальное разведение может использоваться для подпитки черного рынка мяса экзотических животных. "На таких платформах для электронной коммерции, как Taobao, уже есть сотни перекупщиков подобных яств", - указывает Дирк Пфайффер.