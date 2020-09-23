Слишком прекрасно, чтобы быть правдой

"Солнце, песок и богатство обещал 200 лет назад правитель страны Пояис. Нужно лишь инвестировать в нее или переехать в Центральную Америку. Тот, кто поверил ему, заплатил высокую цену - а некоторые даже расплатились своей жизнью", - повествует немецкий журнал Der Spiegel.

"Как "одно из красивейших мест мира" восхвалял английский путеводитель в 1822 году Москитовый берег Центральной Америки. На востоке сегодняшнего Гондураса и Никарагуа автор Томас Стрэнджвейс обнаружил настоящий рай. С кристально чистой водой, покрытыми экзотическими растениями горными склонами - и чрезвычайно приятной погодой", - пишет издание.

"Наряду с красотой пока неизвестная страна Пояис, которая была чуть больше Уэльса, в избытке обладала "хорошей, здоровой и плодоносной землей". Мечта для фермеров: этой стране великодушно достались все виды животных и растений, восторгался Стрэнджвейс. Здесь, по его словам, можно было выращивать какао-бобы, хлопок, производить благородные пряности и индиго, а также "устрицы в высшей степени деликатного качества". В реках в изобилии обитали рыбы - и можно было найти даже золотой песок!".

"Только "варварская политика" испанских завоевателей сдерживала местных жителей от цивилизации. Но теперь, освободившись от кнута Испании, бедные дикари "страстно желали приобщиться к искусствам Европы, о чем свидетельствуют их неоднократные приглашения в адрес англичан построить у них поселения". Чтобы воодушевить британцев на инвестиции в их страну, в 1821 году в Лондон прибыл даже глава жителей Пояиса: "его высочество, касик Пояиса". Или в миру Грегор Макгрегор", - говорится в статье.

"На празднествах высшего лондонского общества все восхищались историями Макгрегора о его увлекательной жизни и экономических шансах, которые, по его словам, открывались в Пояисе. (...) Бум Пояиса, которому Макгрегор положил начало в 1821 году, стал одной из самых необычных махинаций в истории финансового мошенничества. Он лишил многих британцев их имущества, а некоторых даже их жизни. Ведь многие погибли во время переезда - в страну, которой никогда не существовало".

Макгрегор служил во время Наполеоновских войн в Гибралтаре и Португалии, затем уехал в Венесуэлу, чтобы воевать на стороне революционера Симона Боливара, повествует автор статьи. В Лондоне рассказывал о своей стремительной карьере в армии, о том, что Боливар наградил его Орденом освободителя. Однако большая часть его воинских заслуг были выдуманы, а Боливар разыскивал его в связи с госизменой.

"Макгрегор давал газетам интервью о Пояисе, уличные музыканты Лондона пели сочиненные им песни о далеком рае, а за путеводителем "Томаса Стрэнджвейса" скрывался, конечно, он сам, - отмечает издание. - (...) В Лондоне, как сообщала BBC в 2016 году Мария Конникова, он продал государственные облигации своего финансового рая на общую сумму 200 тыс. фунтов и обещал серьезные проценты - в два раза выше тех, что в то время давали британские облигации. Полные надежды на расцвет Пояиса, люди буквально вырывали бумаги из его рук".

"Финансовая модель Макгрегора зашла еще дальше: тем, кто хотел переселиться в Пояис, он продавал земельные участки - по стремительно растущим ценам в связи с высоким спросом - и охотно обменивал их имущество на "доллары Пояиса".

"В начале 1823 года Honduras Packet и Kennersley Castle отправились в плавание - с 240 окрыленными надеждой переселенцами. (...) Но когда спустя два месяца переправы они бросили якорь у указанного места, там не было ни следа от мнимой столицы Санкт-Йозеф, оперного театра, королевского дворца и 15 тыс. любящих все английское жителей".

"Обратные билеты несчастные не забронировали. А так как свои деньги они обменяли на не имеющие ценности доллары Пояиса, им, вопреки своей воле, пришлось остаться. Они едва смогли соорудить для себя палатки, хижины и пару деревянных построек".

"Обещанный рай быстро превратился в ад: многие заболели из-за грязной питьевой воды или получили "желтую лихорадку", ослабленные и пожилые люди умирали. Одной проблемой была нехватка питания, другой - огромное отчаяние. Некоторых людей оно заставляло идти на самоубийство", - говорится в статье.

"Один из кораблей подобрал отчаявшихся переселенцев и привез их в Белиз, откуда они смогли вернуться в Великобританию. Однако многих из них уже не было в живых - лишь 60 из 240 переселенцев смогли пережить страшные три месяца в мнимом Эдеме".

Макгрегор тем временем переехал в Париж и жил там со своей семьей. "Но и во Франции он пытался продавать земельные участки и государственные облигации своей выдуманной страны - на этот раз в размере 300 тыс. вместо нелепых 200 тыс.фунтов. Но, в отличие от британских коллег, французские власти заметили, что граждане внезапно толпами стали подавать заявки на переселение в страну, которой не существовало".

"Макгрегора арестовали и обвинили в мошенничестве. Возможно, в конечном итоге это был шок переселенцев, некоторые из которых все еще не осознавали рокового обмана и считали его законным; возможно, это было мастерство Макгрегора в создании лживых историй; к тому же полицейское расследование в Белизе не дало результатов. Так или иначе, случилось невероятное: наглый аферист был оправдан".

"Однако удача больше не была к нему благосклонна: никто не хотел заключать сделки с Макгрегором, его жена умерла, а он, преследуемый гневом обманутых, жил в нищете в Лондоне. В конечном итоге сочувствие к нему проявил именно Симон Боливар, которого он использовал для своей лжи: борец за независимость разрешил ему получать пенсию и неоплаченное жалование за военную службу и в 1839 году дал ему возможность переселиться в Венесуэлу", - пишет Der Spiegel.