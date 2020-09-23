Фиктивные сделки Commerzbank

"Частично национализированный банк, вероятно, годами обеспечивал перемещение денег для преступников и режимов, находящихся под санкциями", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Реакция на громкое подозрение была сдержанной, - повествует журналист Ян Вилморт. - В сентябре 2014 года эксперты по вопросам отмывания денег банка Commerzbank в Нью-Йорке написали щекотливый отчет: российский "Связь-Банк" закупает необычайно большое количество долларовых купюр в центральном подразделении банка во Франкфурте, сообщили они властям США. И спрос на наличные средства растет по мере того, как ужесточаются санкции в отношении Сирии, где диктатор Башар Асад с поддержкой России ведет войну против собственного населения. "Связь-Банк" - таково было подозрение - мог использовать Commerzbank для обхода санкций".

"(...) Российские сделки с наличными продолжались три года, пока в сентябре 2013 года банк не прекратил их - лишь когда правительство США открыто обвинило российские банки в том, что они замешаны в сирийской войне. Российский банк "ВЭБ", дочерним банком которого тогда являлся "Связь-Банк", сообщил в ответ на запрос, что предприятия банковской группы "никогда не были замешаны в нелегальной деятельности". Также, по словам банка, американские ведомства никогда не обращались в учреждение", - говорится в статье.

"Досье FinCEN, пакет данных из министерства финансов США, показательно раскрывает, в каких подозрительных сделках был замешан банк. (...) В данных можно обнаружить транзакции на сумму около 2 млрд евро, которые проходили по счетам Commerzbank. Сообщения о подозрительных операциях также свидетельствуют о сделках с преступниками из бывших советских республик, наркоторговцами из Афганистана и иранскими компаниями", - передает издание.

"(...) Сегодня банк, вероятно, хорошо подумал бы, стоит ли ему заключать сделки с такими людьми, как Мухтар Аблязов. Казах живет в эмиграции, суд на родине заочно приговорил его в 2018 году к пожизненному заключению в связи с убийством известного банкира. Сообщается, что он присвоил несколько миллиардов долларов банка "БТА", председателем совета директоров которого он некогда являлся".

"В 2012 году через счета Commerzbank были проведены еще почти 5 млн долларов компании, которую Аблязов, вероятно, использовал для отмывания денег, - это следует из специального отчета FinCEN. В другом сообщении фигурирует посредник Аблязова с денежным переводом в размере более 23 млн долларов через российскую "дочку" Commerzbank - весной 2011 года, когда посредник уже был арестован по обвинению в мошенничестве в связи с Аблязовым. Вопросы, связанные с досье FinCen, Аблязов оставил без ответа", - пишет издание.

"Также и афганский Afghan United Bank, вероятно, не вошел бы в число клиентов Commerzbank в соответствии с сегодняшним критериями. Согласно сообщению британского Bank Standard Chartered, направленному летом 2013 года, 14 млн долларов 201 траншем были переведены в интересах одной афганской фирмы, в том числе при помощи банка Afghan United через счета Commerzbank во Франкфурте и в США. Commerzbank тогда, по-видимому, выступал банком-корреспондентом Afghan United. (...) В правлении афганского банка тогда сидели люди, которые в США официально считались наркобаронами и находились под санкциями. Сообщение о подозрительных операциях позволяет предположить, что через системы Commerzbank деньги сначала переводились во Франкфурт, а затем в США, чтобы обойти санкции".

"(...) Досье FinCEN также впервые показывает, какими путями немецкий финансовый институт помогал обходить санкции против Ирана дольше, чем предполагалось ранее. В сообщении банка Bank of New York Mellon идет речь о подозрительных транзакциях в объеме 109 млн долларов, связанных с Ираном, из которых почти 24 млн доллара переводились по счетам Commerzbank в пользу компании под названием Samco Zeta".

"Согласно постановлению от марта 2015 года, Commerzbank признался американским следователям, что о практике, с помощью которой банк помогал нарушать санкционный режим, были проинформированы высокопоставленные члены правления. В качестве обоснования указывалось, что еще в начале 2000-х годов банк целенаправленно искал деловые возможности в Иране, вследствие чего на протяжении нескольких лет поддерживал клиентов в сокрытии действительного характера транзакций - чтобы обойти американские санкции против Ирана", - передает Süddeutsche Zeitung.