Секс в Германии

"Взаимосвязи сексуальной жизни и здоровья все еще уделяется мало внимания в медицине, при этом проблемы в сексе могут быть предвестниками заболеваний", - сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Когда речь заходит о том, кто, как часто и в каком возрасте занимается сексом, велика вероятность ложных данных. Наряду с хвастовством встречается и робкая сдержанность, - отмечает издание. - (...) Поиск серьезных исследований и статистики дает недостаточно полезные результаты, так как чаще всего они проводятся производителями презервативов или соответствующими сайтами. В этой связи заслуживает внимания то, что сексологи Университетской клиники Гамбург-Эппендорф собрали актуальные данные о сексуальной активности, сексуальной удовлетворенности и здоровье в Германии".

"Команда Пира Брикена опросила почти 5 тыс. мужчин и женщин и представила свои главные выводы в медицинском журнале Deutsches Ärzteblatt. Так, исследователи положили конец предубеждению о том, что молодежь часто занимается сексом. Исследование показало, что в последние четыре недели наибольшую сексуальную активность проявляли мужчины в возрасте 36-45 лет и женщины 26-35 лет", - говорится в статье.

"Также и образ готовых к приключениям людей без пары, которые не упускают ни одного шанса и постоянно заводят романы, не выдержал научной проверки. Среди опрошенных лишь 33% одиноких мужчин занимались сексом за последние четыре недели, среди женщин таковых было и вовсе 15%. В парах в первые пять лет отношений это показатель составил более 90%. Если партнеры были вместе уже больше 5 лет, то в последний месяц занимались сексом 81% мужчин и 74% женщин", - передает издание.

"Как показывает повседневный опыт, сексуальная активность не является гарантией сексуальной удовлетворенности. "Сексуально активные одинокие люди значительно меньше довольны своей сексуальной жизнью, чем респонденты, состоявшие в отношениях. При этом в парах сексуальная удовлетворенность со временем снижается", - пишут авторы".

"В рамках второго исследования ученые из команды Пира Брикена выявили, что треть мужчин и 45% женщин за последний год испытывали одну или несколько проблем в сексе. (...) К ним относятся снижение сексуального желания, проблемы с эрекцией, трудности в достижении оргазма, а также ослабленная реакция на сексуальные раздражители, мышечные зажимы или боли во время секса".

"О том, что удовлетворенность сексуальной жизнью вносит значительный вклад в здоровье, медикам известно давно. Оба исследования ясно показали, что физические и психические заболевания приводят к тому, что люди меньше занимаются сексом и менее довольны своей сексуальной жизнью. (...) При этом на врачебных консультациях тема секса зачастую является табу", - указывает издание.

"Сабина Клиш из Университетской клиники Мюнстера подчеркивает в комментарии в Ärzteblatt, что ограничения в сексуальной жизни могут быть предвестниками сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, неврологических нарушений и других заболеваний, поэтому важно обращать внимание врачей на эту тему", - передает Süddeutsche Zeitung.