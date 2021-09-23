Москва атакует выборы в Германии

"Атака российских хакеров на депутатов бундестага продолжается уже несколько месяцев. Как стало известно Bild, она продолжается и в преддверии выборов в бундестаг".

"При этом среди ведомств, занимающихся расследованием атак, растет обеспокоенность, ведь возникает вопрос: что российская служба военной разведки ГРУ, которая, как считается, стоит за этими отчасти успешными атаками, планирует делать с добытыми данными?".

"Первые признаки указывают на то, что данные будут использоваться после (!) выборов в бундестаг. Возможно, уже во время предстоящих коалиционных переговоров", - пишет издание.

"По информации Bild, украденные данные в основном представляют собой не секретную информацию, а по большей части повседневную переписку, то есть электронные письма, которые члены парламента писали друг другу".

"Россия пытается массово похищать пароли, чтобы получить компрометирующие или дискредитирующие материалы на сотрудников в уязвимых областях", - сказал в разговоре с Bild Патрик Зенсбург (ХДС). Целью атак является "сбор компромата", заявил председатель комиссии по контролю за проведением выборов".

"Это может быть взрывоопасным, например, если в переписке в отрицательном ключе обсуждается политический оппонент, с которым после выборов нужно будет вести коалиционные переговоры", - поясняет издание.

"Кроме того, Bild впервые удалось ознакомиться с конкретным предупреждением о "целенаправленной фишинговой атаке" на члена бундестага. В электронном письме, которое было отправлено в конце августа, администрация бундестага предупреждает о "фишинговых атаках со стороны государственного субъекта". В письме депутату говорится: "По информации Федерального ведомства по защите конституции, следующий электронный адрес вашего офиса был затронут данной кампанией". (...) По соображением безопасности депутат не хочет называть своего имени, но атаки на него и его коллег все еще продолжаются".

"Считается, что хакерская группировка Ghostwriter, на которую немецкие спецслужбы возлагают ответственность за атаки, относится к российской службе военной разведки ГРУ. Впрочем, в кругах безопасности есть информация и о том, что конкретные атаки "передаются на аутсорсинг" другим хакерам за вознаграждение".

"Это давно известный метод русских - действовать совместно с преступными хакерскими группировками", - заявил в разговоре с Bild бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии Герхард Шиндлер. Причина: "Спецслужбы и вооруженные силы России пока не обладают достаточным собственным потенциалом", - передает Bild.