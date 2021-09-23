Правительство Литвы предостерегает от использования китайских смартфонов Xiaomi и Huawei

"По заявлению Литвы, в китайских мобильных телефонах якобы имеются серьезные уязвимости. Эксперт по кибербезопасности считает это предупреждение правдоподобным. Немецкие политики, отвечающие за вопросы цифровых технологий, встревожены", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Последние несколько месяцев были для китайского производителя смартфонов Xiaomi весьма успешными. Пока компания-конкурент Huawei находится под санкциями США, во втором квартале концерн смог увеличить свою долю на рынке до 17% - причем его устройства пользуются спросом и в Европе. Но заявления из Литвы могут навредить бизнесу", - отмечает издание.

"Правительство страны ЕС предупредило об уязвимости системы безопасности и встроенных функциях цензуры в китайских мобильных телефонах, включая модель от Xiaomi. По данным государственного центра кибербезопасности в Вильнюсе, анализ трех смартфонов с поддержкой 5G производства Huawei, Xiaomi и Oneplus выявил несколько рисков кибербезопасности. В случае с телефонами Huawei имеются опасения по поводу официального магазина приложений, который перенаправляет на небезопасных провайдеров", - передает Handelsblatt.

"При использовании других устройств существует риск потери личных данных и возможного ограничения свободы слова, заявило ведомство, которое подчиняется министерству обороны балтийской страны-участницы ЕС и НАТО".

"Технологические компании должны выполнять в Китае строгие требования, чтобы им разрешали продавать свои продукты. Они включают в себя и цензуру контента. Глава отдела международной политики кибербезопасности в фонде "Новая ответственность" (Stiftung Neue Verantwortung) Свен Херпиг считает предупреждение литовского правительства обоснованным. "Вполне вероятно, что на устройствах китайских производителей устанавливается программное обеспечение для цензуры", - сказал Херпиг в интервью Handelsblatt".

"В случае со смартфоном от Xiaomi литовское ведомство по кибербезопасности заявило, что устройство обладает техническими возможностями для цензуры загруженного на него контента. Оно может распознавать и блокировать такие выражения, как "свободный Тибет", "да здравствует независимость Тайваня" или "демократическое движение".

"Результаты анализа являются взрывоопасными и в политическом плане, - отмечает издание. - В последнее время отношения между Литвой и Китаем ухудшились. В прошлом месяце Китай потребовал от Литвы отозвать своего посла в Пекине и объявил о намерении отозвать своего посла в Вильнюсе. Причина заключалась в том, что Тайвань объявил, что будет называть свое дипломатическое представительство в Литве "представительством Тайваня".

"Согласно правительственному докладу, функция цензуры в устройстве Xiaomi должна быть отключена в телефонах, продаваемых в Европе, но ее можно включить удаленно в любое время. Эксперт по кибербезопасности Херпиг тоже обращает на это внимание. К тому же возникает вопрос, почему функция цензуры отключена только на устройствах для европейского рынка и почему от нее не отказались вообще. Поэтому существует не только "риск того, что функция будет активирована, например, через обновление программного обеспечения производителем, но и того, что она будет подключена, даже если ранее ее не было на устройстве".

"Политик из СДПГ Йенс Циммерманн отреагировал с беспокойством. "То, что обнаружили литовские ведомства, вызывает тревогу", - сказал член бундестага в разговоре Handelsblatt. Циммерманн призвал Федеральное управление по информационной безопасности (BSI) "немедленно" изучить эту информацию и оценить степень угрозы", - передает издание.