Являются ли вакцины против Covid причиной 25 тыс. смертей в Европе?

(...) "Публикация одного пользователя интернета в Twitter, ретранслированная несколько сотен раз, заставляет предположить, что более 25 тыс. смертей "связаны с вакцинами против Covid", то есть одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам Moderna, Pfizer, AstraZeneca и Jansen. Источником данных, на которых основано подобное утверждение, является Eudravigilance, платформа Европейского агентства по лекарственным средствам, которая собирает данные национальных органов здравоохранения о событиях, "предположительно связанных с лекарственными препаратами". Но действительно ли существует связь между количеством зарегистрированных смертей и вакцинами против Covid?" - пишет журналист Le Figaro Майель Альдеберт.

(...) "Речь идет о так называемых "нежелательных явлениях", о которых сообщают медицинские работники или сами пациенты. "О них уведомляли только потому, что произошли они после инъекции вакцины, но временное совпадение никоим образом не предрешает причинно-следственную связь", - объясняет Жан-Люк Краковски, директор центра фармаконадзора Университетского больничного центра Гренобля. Это понятие не следует путать с "побочным эффектом", который, наоборот, представляет собой "событие, для которого была выявлена причинная связь с вакциной", - продолжает фармаколог.

(...) "Из числа смертей, объявленных на платформах фармаконадзора и зарегистрированных на Eudravigilance, на сегодняшний день ни одна не была связана с вакцинами, - отмечает автор статьи. "Можно обсудить несколько случаев с очень старыми и слабыми пациентами, у которых было лихорадочное состояние, и которые не перенесли его при первых прививках в домах престарелых", - уточняет профессор Матье Молимар, глава отделения медицинской фармакологии университетской больницы Бордо. Поэтому совершенно неверно утверждать, что 25 тыс. смертей связаны с вакцинацией в Европе".

(...) "На европейском уровне "эксперты проводят так называемые "наблюдаемые/ожидаемые" исследования, которые заключаются в сравнении заявленных уведомлений с историческими данными, полученными из баз данных управлений здравоохранения", - поясняет Жан-Люк Краковски. По возрастным группам и полу сравниваются, например, количество инфарктов, зарегистрированных после вакцинации, по отношению к предыдущим периодам, чтобы выявить возможный повышенный риск. Европейский комитет по фармаконадзору может также инициировать другое исследование, называемое "фармакоэпидемиологическим", которое "представляет собой изучение статистического уровня количества нежелательнрых явлений у вакцинированного населения и остального невакцинированного населения". "Только такие методы могут продемонстрировать причинно-следственную связь", - утверждает врач. Даже вскрытие само по себе не гарантирует причинно-следственную связь, "потому что, если обнаруживается, например, инфаркт миокарда, то он остается неспецифическим для вакцины", - уточняет он.

"До этих исследований могло иметь место то, что фармакологи называют "ключевыми показателями", появление которых через некоторое время после инъекции и тип эффекта позволяют напрямую определить причинно-следственную связь с вакциной. Например, "анафилактический шок, представляющий собой аллергическую реакцию, возникающую через несколько десятков минут после введения вакцины, очень быстро был признан побочным эффектом вакцинации против Covid", - объясняет наш собеседник. "Отчеты по фармаконадзору сложно расшифровывать, - признает профессор Жан-Люк Краковски, - но они находятся в свободном доступе для всех вакцин и всех лекарств в целом". "Это преимущество с точки зрения санитарной демократии", - подчеркивает он.

(...)