Из-за присутствия в Лаосе вирусов, являющихся близкими родственниками Sars-CoV-2, возобновляются поиски истоков Covid-19

"Вирусы, обнаруженные на севере Лаоса, недалеко от границы с Китаем, способны инфицировать клетки человека, но, возможно, не являются патогенными", - пишет журналист Le Figaro Венсан Борденав.

"Поиски истоков Sars-CoV-2 продолжаются. Ученые из Института Пастера в Париже и Лаосе, а также из Лаосского национального университета обнаружили новые коронавирусы, очень близкие к на Sars-CoV-2. Открытия, размещенные в интернете на сайте Research Square в ожидании их публикации, сделаны благодаря образцам, взятым у нескольких сотен летучих мышей в северном Лаосе, недалеко от границы с Китаем", - говорится в статье.

"Это очень важное открытие, которое не закрывает все вопросы, но показывает, что, множа число анализов, мы можем устранить теневые части, которые остаются в этом важном вопросе о происхождения эпидемии Covid-19", - комментирует Этьен Декроли: вирусолог из Университета Экс-Марсель.

(...) "До этого нового открытия наиболее близким к Sars-CoV-2 известным вирусом был вирус с кодовым названием RaTG-13. Коронавирус летучих мышей был обнаружен в 2013 году в пещере в провинции Юньнань на юге Китая, примерно в 200 км от Уханя, - указывает Le Figaro. "RaTG-13 очень похож на Sars-CoV-2, но отличается в узловом пункте, - объясняет Марк Элуа, последний автор публикации и руководитель лаборатории по обнаружению патогенов в Институте Пастера в Париже. - Он не обладает характеристиками, которые придают Sars-CoV-2 способность связываться с клетками человека. Речь идет о кусочке спайк-белка, который был обнаружен в вирусах панголинов (которые затем показались возможным источником). Тогда как три вируса, которые мы обнаружили, обладают этой характеристикой". Эти вирусы, получившие название BANAL-103, BANAL-236, BANAL-52, подтверждают гипотезу о естественном происхождении вируса, но не могут окончательно исключить сценарий лабораторной утечки в Ухани".

"Это открытие показывает, что между Sars-коронавирусами, заражающими разные виды, происходил большой генетический обмен, - анализирует Этьен Декроли. - Следовательно, не было необходимости проводить манипуляции с Sars-CoV-2 в лаборатории, чтобы сделать его более заразным. Обе возможности существуют (естественное или случайное происхождение), но эта работа не устраняет полностью тезис о манипуляции".

(...) "Остается еще выяснить один важный момент, поскольку вирусы, идентифицированные в Лаосе, не содержат элемента спайк-белка, необходимого для передачи от человека к человеку и который придает Sars-CoV-2 его патогенный характер, речь идет о так называемом "фуриновом сайте", - отмечается в публикации.

(...) "Если это открытие подтвердит, что Sars-Cov-2 может исходить от летучей мыши из этого региона, между южным Китаем и севером полуострова Индокитай, то путь, по которому вирус мог пройти на рынки в Ухане в конце 2019 год остается неизвестным. Рассматриваются несколько гипотез. Вирус мог передаваться через промежуточный вид между летучими мышами и людьми. На основании этого можно было заподозрить в возникновении эпидемии Sars-CoV-1 фермы циветт, но на сегодняшний день эта гипотеза не подтверждена исследованиями", - указывает журналист.

"Также возможно, что причиной начала эпидемии было прямое заражение вдали от Уханя. Это могли быть местные жители, которые используют помет летучих мышей в качестве удобрения, а также охотятся на них, чтобы их съесть. Либо во время взятия проб в научных целях лаборант мог заразиться на месте или даже в лаборатории. А затем распространить болезнь", - продолжает он.

"Вирусы, обнаруженные в Лаосе, способны инфицировать клетки человека, но, возможно, они не являются патогенными. А значит, они могли распространяться совершенно невидимым образом и способствовать укреплению местного иммунитета против этого типа коронавируса. Так можно объяснить, что как только появился Sars-CoV-2, он остался незамеченным, прежде чем прибыл в новую среду без приобретенного иммунитета, как в Ухане", - комментирует Борденав.

"Обширные карстовые рельефы, на которых мы обнаружили эти вирусы, являются общими для Вьетнама и Китая, - подчеркивает Марк Элуа. - Чтобы рассказать эту историю, нам нужно больше образцов от животных, а также серологические тесты от жителей этого региона, сделанные до начала эпидемии. Кстати, именно этим мы и займемся в Лаосе". Если окажется, что эти вирусы уже циркулировали до декабря 2019 года, то гипотеза о естественном заражении будет поддержана", - говорится далее.

(...) "Лаосские власти позволили нам работать в условиях полной свободы, и мы благодарим их за это, - поясняет Марк Элуа. - К сожалению, было бы очень сложно провести такое же исследование на другой стороне границы", в Китае. Взятые пробы будут иметь решающее значение для понимания происхождения этого глобального кризиса, а также для защиты от будущей пандемии, - резюмирует издание. "Наша работа показывает, что этот регион является резервуаром потенциально патогенных вирусов и что другие родственные вирусы могут представлять опасность для здоровья человека", - считает Марк Элуа.