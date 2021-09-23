Исследователи предполагают, что в начале пандемии было две вспышки заражений слегка отличающимися вирусами

"Возможно, что у пандемии Sars-CoV-2 было две отправные точки, то есть коронавирусы дважды перешли к людям, - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung. - Об этом свидетельствует анализ более 1,7 тыс. образцов вирусов. Исследование еще не прошло рецензирование, и было опубликовано на платформе Virological.org несколько дней назад. Если этот сценарий окажется верным, то это будет явным аргументом против лабораторной гипотезы, сообщили исследователи в журнале Nature".

"Авторы нового анализа изучили геном коронавирусов, которые распространялись в Китае и других странах на самой ранней стадии пандемии с конца 2019 года по февраль 2020 года. Последовательности вирусных геномов можно просмотреть на платформе Gisaid.org, куда исследователи со всего мира загружают геномы вирусов, расшифрованные ими с начала пандемии".

"В самом начале пандемии были обнаружены две различные линии вируса, которые были названы линией А и линией В. Они различались в нескольких местах генома. На настоящий момент в мире наиболее распространены вирусы, родственные линии В, включая преобладающий в настоящее время вариант вируса "дельта" или ранее широко распространенный вариант "бета", - поясняет издание.

"До сих пор эксперты предполагали, что одна линия вируса возникла из другой. В качестве доказательства рассматривались некоторые так называемые смешанные геномы, определенные участки которых были типичны для линии А, а другие для линии В".

"Однако новое исследование показывает, что за исключением этих двух участков (конкретно позиции 8782 и 28 144 в вирусном геноме), вирусы раннего периода пандемии можно однозначно отнести либо к линии А, либо к линии В. Авторы пришли к выводу, что "смешанные геномы" являются артефактом, вызванным ошибками в расшифровке именно этих двух позиций", - говорится в статье.

"Если это было так, то людям передались как минимум два варианта Sars-CoV-2, а именно предшествовавший линии А и предшествовавший линии В, подчеркивает вирусолог Дэвид Робертсон в журнале Nature. Поскольку вирусы линии В оказались более приспособленными, они и стали преобладать".

"Майкл Воробей, один из авторов нового исследования, а также другие исследователи считают, что новые выводы являются сильным аргументом против гипотезы о том, что пандемия коронавируса началась с коронавируса, утечка которого намеренно или ненамеренно произошла в лаборатории. Уже один такой случай в лаборатории очень маловероятен. Но два одновременно с двумя слегка отличающимися вирусами - это еще менее вероятно. То, что вирус передался от животного к человеку, является гораздо более реалистичной версией начала пандемии", - пишет издание.

"Но поскольку исследование все еще не дает четких доказательств зоонозного происхождения, остается место для спекуляций по поводу лабораторной гипотезы, опасается вирусолог из Цюриха Зильке Штерц. Для ее коллеги Роберта Гэрри из Нового Орлеана новые результаты являются весомым аргументом в пользу того, что отправной точкой пандемии стала торговля животными. Ведь вирусы линий А и В были обнаружены у людей, которые посещали разные рынки в Ухане".

"Можно предполагать, что на звероферме вирус-предшественник Sars-CoV-2 передался от летучей мыши енотовидной собаке или норке, например, в результате попадания ее помета в помещение с животными. Там несколько животных подхватили вирус, и он подвергся в их организме генетическим изменениям".

"Если инфицированных животных затем доставили на разные рынки, они могли передать свои коронавирусы, имеющие незначительные отличия, людям. (...) Таким образом, осенью 2019 года торговля животными могла привести в Ухане к заражению вирусами линии А и линии В. Но как бы правдоподобно это ни звучало, окончательно это еще не доказано", - пишет Neue Zürcher Zeitung.