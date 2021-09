23 сентября 2021 г. Андрей Солдатов и Ирина Бороган | The Washington Post Владимир Путин наконец получает интернет, который хочет "16 сентября, за день до начала парламентских выборов в России, члены верхней палаты российского парламента вызвали представителей Google и Apple, чтобы упрекнуть их в том, что они якобы "вмешиваются" в голосование. Предполагаемое преступление технологических компаний: предоставление пользователям доступа к приложению для содействия в голосовании, созданному сторонниками заключенного в тюрьму лидера оппозиции Алексея Навального. В конце концов, обе компании уступили и удалили приложение из своих онлайн-магазинов. (...) Кремль принял стратегическое решение отделить российский интернет, широко известный как рунет, от остального киберпространства. (...) Владимир Путин хочет, чтобы его подданные полагались на российские сервисы и приложения, общались через российские социальные сети, смотрели видео на российских платформах и искали информацию с помощью сервисов, предоставляемых Россией. В этом случае, как он надеется, они будут зависеть от той версии реальности, которую стремятся продвигать российские власти", - пишут на страницах The Washington Post Андрей Солдатов и Ирина Бороган. (...)"Российские власти уже сделали отечественную поисковую систему Яндекс выбором по умолчанию для смартфонов, продаваемых в России, - напоминают они. - Начиная со следующего года, согласно руководящим принципам, уже выпущенным Министерством образования, российские учителя и школьная администрация смогут общаться с родителями и детьми только через российские социальные сети. Кремль также поощряет разработку российской альтернативы YouTube. Чиновники возлагают надежды на проект RuTube, финансируемый медиагруппой "Газпром", контролируемой близкими друзьями Путина. (Российские политики, похоже, не знают, что один RuTube уже существует - канал на YouTube, контролируемый американским трансвеститом РуПолом Чарльзом)". "Никто не должен принимать это за попытку предоставить россиянам больше возможностей за счет разработки местных платформ, - подчеркивается в публикации. - (...) На встрече с российскими редакторами в феврале Путин намекнул, что готов рассмотреть возможность запрета некоторых глобальных платформ, но сделает это только после того, как страна получит отечественные аналоги. Этот момент почти наступил". "У нынешней стратегии президента России есть зловещий исторический прецедент": авторы статьи напоминают, что в своей книге 2015 года "Красная сеть" описали, как в 1950-х молодой российский физик Владимир Фридкин изобрел первую в СССР копировальную машину. (...) "Но вскоре КГБ отдал приказ уничтожить фотокопировальный аппарат Фридкина, и прототип был разбит на куски. Логика тайной полиции была очевидна: они беспокоились, что люди могут использовать устройство для обмена информацией вне контроля коммунистической партии. Изобретение Фридкина было уничтожено из опасения, что знания могут стать свободными", - говорится в статье. "Позже Коммунистическая партия заплатила высокую цену за это решение, когда партия была вынуждена прибегнуть к покупке машин Xerox за рубежом. Но Советский Союз заплатил еще большую цену, проиграв более широкую технологическую гонку с Западом", - отмечается в публикации. "В 1990-е годы Россия переняла многие западные технологии. Это, в свою очередь, способствовало поразительному росту российских технологических компаний, таких как Яндекс, Лаборатория Касперского и многих других. Теперь, в свою очередь, именно успех этих компаний вселяет в окружение Путина уверенность, что оно может позволить себе снова сделать ставку на изоляцию", - полагают авторы публикации. "Советский опыт технологической автаркии обернулся катастрофой. Сможет ли Кремль просчитать, как заставить ее работать на этот раз? Похоже, Путин считает именно так. Российские власти добились огромного прогресса во внедрении отечественных передовых технологий наблюдения, включая системы распознавания лиц, которые они успешно использовали для идентификации протестующих. В наши дни Путину не нужно разбивать на куски интернет-аналог аппаратов Xerox; у него есть определенное количество российских альтернатив, которые он может использовать, по крайней мере, какое-то время. Но если Кремлю удастся отрезать Россию от глобального киберпространства, ценой в конечном итоге станет потерянное развитие. Это один из логичных уроков российской истории: страна всегда модернизировалась, взаимодействуя с внешним миром, а не изолируя себя", - заключают они. Источник: The Washington Post