Шпион в лаборатории?

"В июне аспирант Ильнур Н. встретился с российским агентом - и его арестовали. Добывал ли он секретные результаты исследований? Случай, произошедший в Аугсбурге, показывает: выведывание научных данных уже давно стало глобальной проблемой", - пишет немецкое издание Die Zeit.

"Поскольку в недавно построенный центр исследования материалов в Аугсбурге нельзя попасть просто так, российские спецслужбы нашли другой способ проникнуть туда: они завербовали шпиона, - повествует журналистка Кристина Шмидт. - Таково подозрение федеральной прокуратуры. Она установила личность предполагаемого преступника: это 29-летний аспирант, гражданин России. Его зовут Ильнур Н.".

"То, в чем следственные органы обвиняют Ильнура Н., похоже на фильм: по меньшей мере три раза с осени прошлого года аспирант встречался с российским агентом и передавал ему информацию из своего университета. Агент платил ему за это наличными. 18 июня Ильнур Н. был арестован. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, а затем депортация из Германии".

"Адвокат Ильнура Н. отрицает, что он занимался шпионажем. Информация, которую он передавал российскому знакомому, якобы находится в открытом доступе", - передает издание.

"Казалось бы, сегодня университеты и исследовательские институты больше озабочены цифровым шпионажем, при котором данные собираются в больших масштабах. Но шпион, который откапывает отдельные кусочки информации и передает их своей спецслужбе? Напоминает холодную войну", - отмечает Die Zeit.

"Тем не менее классический шпионаж по-прежнему является проблемой для науки - и эта угроза возрастает. В США в 2018 году директор Национальных институтов здравоохранения (NIH) в письме к 10 тыс. исследовательских институтов страны предупреждал: "Иностранные структуры проводили систематические программы по оказанию влияния на исследователей и рецензентов NIH". Он имел в виду в первую очередь Китай. Десятки китайских ученых были арестованы. Одни за то, что передавали Китаю еще неопубликованные результаты исследований, другие за то, что пытались завербовать соотечественников для шпионажа. Сотрудники немецкого ведомства по охране конституции говорят о "больших скрытых масштабах" шпионажа, но не уточняют, как часто они обнаруживают конкретные случаи. Федеральная прокуратура, по крайней мере, сообщает следующее: их число явно растет".

"Профессора и аспиранты института, занимавшиеся исследованиями вместе с Ильнуром Н., просят обращаться в пресс-службу института. Там, со ссылкой на продолжающееся расследование, сообщают только общую информацию и передают столь же общие слова от президента университета: этот случай, по его мнению, показывает, "что безопасность является важным вопросом". Вся информация об Ильнуре Н. исчезла с сайта института сразу после его ареста", - говорится в статье.

"Если искать его в интернете, то можно найти: профили на Facebook и его российском аналоге VK, в Instagram, на LinkedIn. Друзья со всего мира, поиск жилья. На фотографиях профиля изображен молодой человек с темными волосами и темными глазами. Ильнуру Н. 29 лет. Талантливый ученый, который еще в школе участвовал в математических олимпиадах. Так говорят люди, знавшие его в его родной Уфе".

"После школы Ильнур Н. переехал в Москву, чтобы поступить в Бауманский университет, который известен своими космическими программами и исследованиями в области вооружений, а среди студентов - еще и тем, что уже в самом начале обучения там спрашивают, хочешь ли ты работать в спецслужбах. Так это описывает один человек из окружения Ильнура Н.", - передает издание.

"Ильнур Н. живет в Аугсбурге около пяти лет. Там он исследует новые материалы, способные выдерживать огромные перепады температур. Такие исследования важны для аэрокосмической отрасли или, например, для армии. Видимо, исследования Ильнура Н. достаточно интересны для России, чтобы искать к ним незаконный доступ".

"Поэтому российское правительство приставило к Ильнуру Н. секретного агента; его имя известно Die Zeit. Летом 2019 года он подстроил якобы случайную встречу в Альпах, где Ильнур Н. отдыхал с друзьями. Они обменялись номерами телефонов. Так описывает это адвокат Ильнура Н.".

"За десять дней до ареста Ильнура Н. Федеральное ведомство по охране конституции опубликовало свой ежегодный отчет. Несколько страниц в нем посвящены российской шпионской деятельности, убийству в Тиргартене, отравлению оппозиционного политика Алексея Навального и нескольким кибератакам. В отчете говорится: "Российская шпионская активность наносит значительный ущерб внешней политике и безопасности, а также экономический ущерб Федеративной Республике Германия". Федеральное ведомство по охране конституции пишет о "серьезной угрозе".

"Моника Гросс является вице-президентом Конференции ректоров Германии и отвечает за информационную безопасность. По ее мнению, случай в Аугсбурге показывает, "что мы должны бороться с угрозой гораздо более решительно". Повышать осведомленность, быть осторожными, принимать меры. С одной стороны. С другой стороны, это сложно. Ведь лучшей мерой было бы прекратить сотрудничество со странами, которые известны своей шпионской активностью - то есть, прежде всего, с Китаем, Ираном и Россией. Изоляция вместо сотрудничества. "Когда шпионаж препятствует международному научному сотрудничеству, это показывает, насколько он угрожает основным ценностям науки", - говорит Моника Гросс".

"По данным немецкого ведомства по охране конституции, разные страны действуют по-разному: так, китайские спецслужбы целенаправленно вступают в контакт с немецкими исследователями, например, на LinkedIn; начинают льстивое общение. Позже следует приглашение; в течение нескольких месяцев или лет развивается доверительное общение, которое в определенный момент выливается в просьбу о предоставлении информации. Иран больше полагается на незаконное выведывание данных; Россия ищет информацию практически обо всем - энергетическом секторе, промышленной кооперации, политических движениях".

"Проекты двойного назначения, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях, находятся в особой опасности. Так, приезжим ученым из Китая гораздо труднее получить работу в этой сфере, говорит руководитель юридического отдела одного из университетов. Другие говорят, что, например, у человека из Ирана, который хочет изучать в Германии ядерную физику, практически нет шансов получить визу".

"В октябре 2019 года, через несколько недель после поездки Ильнура Н. в Альпы, человек, с которым он якобы случайно познакомился, вышел с ним на связь. Он в Аугсбурге, сказал мужчина и спросил, не хочет ли Ильнур Н. с ним встретиться. Так он описывал это своему адвокату".

"Первоначально следственные органы предполагали, что они встречались три раза. На данный момент с помощью Ильнура Н. им удалось реконструировать уже 14 встреч. Уже на второй встрече в ресторане мужчина сказал, что работает в крупном банке и интересуется космическими исследованиями. Он спросил, может ли Ильнур Н. сделать для него пару технических исследований и, возможно, еще некоторые переводы. Такова версия защиты. В кругах безопасности говорят: сразу после встреч Ильнур Н. несколько раз вносил наличные на свой счет, в общей сложности около 2 тыс. евро. По мнению следственных органов, это было его вознаграждение за шпионаж".

"Ильнур Н., вероятно, не подозревал, что немецкое ведомство по охране конституции давно следит за ним. Что сотрудники спецслужбы прослушивают его телефон и следят за тем, когда он встречается с агентом - ведь этот человек уже давно у них на прицеле. 18 июня 2021 года он был вместе с Ильнуром Н. около пяти часов вечера на торговой улице в центре Аугсбурга. На этот раз за ними следили специальное подразделение земельного управления уголовной полиции и сотрудники службы государственной безопасности. Они арестовали Ильнура Н., и он был заключен под стражу. А агент показал российский дипломатический паспорт - у него есть иммунитет. Следователям пришлось его отпустить".

"Сейчас существует две версии произошедшего. По одной из них Ильнур Н. - шпион, передававший агенту информацию из своего института. Он получал взамен деньги, поэтому знал, что делает".

"Его адвокат рассказывает другую версию: он якобы не знал, что поручения поступали от спецслужб. И передавал только ту информацию, к которой в научном сообществе можно было получить свободный доступ. Ильнур Н. не передал свою еще неопубликованную докторскую диссертацию, о которой у него также спрашивал агент. По этой версии Ильнур Н. является человеком, который встретил в Германии любезного соотечественника и общался с ним в течение нескольких месяцев. Действительно ли он верил в легкие деньги, которые можно заработать на исследованиях? Действительно ли он не передавал никакой важной информации? Следствию еще предстоит проанализировать изъятые компьютеры", - говорится в статье.

"Согласно докладу Федерального ведомства по охране конституции, российская шпионская активность исходит в основном из так называемых легальных резидентур, то есть небольших подразделений, расположенных в посольствах и консульствах. Там официально аккредитованы агенты спецслужб, замаскированные, например, под атташе по культуре. Россиянин с дипломатическим паспортом работал в Генеральном консульстве в Мюнхене".

"Соответственно, министерству иностранных дел ФРГ неловко комментировать это дело. За кулисами МИД объявил агента персоной нон грата. Жесткая дипломатическая реакция. Он должен был покинуть страну в течение 48 часов".

"Но что, если пострадавшие действительно не знают, что за деньги предоставляют информацию агентам? "Тогда они в ловушке, - говорит Буркхард Кёрнер, президент баварского ведомства по защите конституции. - Научный шпионаж - очень актуальная для нас проблема". Самая большая опасность: утечка информации о проектах, связанных с вооружениями, исследованиями в области ядерного оружия. И это не всегда должны быть конкретные планы проектов или результаты измерений. Иногда для спецслужб достаточно общей картины".

"Федеральный верховный суд отказался освобождать Ильнура Н. из-под стражи - в том числе из опасений, что он может скрыться из Германии. Ведь для этого ему достаточно лишь попасть в российское посольство. Возможно, даже не по собственному желанию; его страна может заставить его это сделать".

"Когда адвокат впервые посетила Ильнура Н. в следственном изоляторе, они говорили о его родине, рассказала она позднее. Стране, где изменники исчезают в трудовых лагерях, а мнимых врагов государства травят за границей. Ильнур Н. спросил своего адвоката: "Мне грозит опасность?", - передает Die Zeit.