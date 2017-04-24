Путин вооружается для кибервойны

Правительство Германии хочет уполномочить немецкие спецслужбы и другие ведомства наносить ответные киберудары. Как сообщает немецкий таблоид Bild со ссылкой на радиостанцию NDR, канцлер Германии Ангела Меркель "поручила в Федеральном совете безопасности проверить юридические и технические возможности для этого".

Причиной спешки, как отмечает издание, стала информация о том, что "российский президент Владимир Путин вооружается на случай цифровой войны. В частности, спецслужбы Германии, Швеции, США и Великобритании не исключают кибератаки по приказу Москвы перед выборами в Германии на сети важных объектов инфраструктуры, в том числе телекоммуникационные и энергетические сети, электростанции и газопроводы".

Пока что немецкие разведывательные службы не в состоянии дать эффективный отпор. "Существуют проблемы даже на уровне определения местоположения атакующих", - утверждает инсайдер. По его словам, ситуация должна измениться: "Германия должна наконец-то получить право и, прежде всего, быть в состоянии давать сдачу теми же самыми способами. Москва должна понять: если вы атакуете наши сети, мы атакуем ваши цели".

Путин, как добавляет Bild, ранее отдал распоряжение передать все полномочия по хакерским атакам, ведению кибервойны и дезинформации в военные структуры.