Жиль Кепель: тюрьмы - академии террора

Накануне первого тура президентских выборов во Франции известный французский специалист по исламу Жиль Кепель прокомментировал в телефонном интервью журналисту Corriere della Sera Лоренцо Кремонези теракт, произошедший на Елисейских полях 20 апреля. Как сообщил прокурор Парижа, террорист Карим Шерфи имел несколько судимостей.

"Как возможно, что исполнитель теракта - человек, отсидевший в тюрьме? Вам это не кажется провалом системы безопасности?" - поинтересовался журналист. "Я могу свидетельствовать: французская полиция вместе со спецслужбами смогла предотвратить десятки терактов в последнее время", - ответил Кепель. "Естественно, я был расстроен смертью полицейского и ранениями других людей в сердце Парижа, но недавняя атака действительно только подтверждает успех наших сил безопасности, - добавил эксперт. - Два-три года назад они были неподготовленными, не было понимания силы джихадистского терроризма, его повсеместного укоренения во Франции и в Европе. Теперь это не так".

"А кто тогда ответственен за провал, раз террорист был уже известен ранее?" - спросил корреспондент. "За провал ответственна судебная система и, прежде всего, тюрьмы, - считает Кепель. - Это относится не только к Франции, но и к Италии и к большей части Европы. Нужно понять, что наши тюрьмы стали самыми настоящими академиями для ИГИЛ* и связанных с ним организаций, - отметил Кепель. - Все чаще бывает, что обычные преступники, которые попали за решетку даже за незначительные преступления, вступают в контакт с сетями исламистского терроризма, его идеологами и военным аппаратом именно во время тюремного заключения. Таким образом, они выходят из тюрьмы хуже, чем были раньше, становятся ходячими минами, готовыми атаковать. Такое впечатление, что это случилось и с последним из террористов".

"Как избежать того, чтобы тюрьмы становились академиями джихада?" - спросил Кремонези. "Нужно повышать бдительность судей и всей судебной системы, - полагает ученый. - Новое правительство должно будет в это вложить весомые экономические ресурсы. - Не должно так быть, чтобы человек провел 12 лет в тюрьме за обычные преступления и вышел оттуда, чтобы убивать во имя Аллаха".

"По-вашему, Италия и Европа должны остановить приток мигрантов из Ливии?" - "Это жизненная необходимость для наших демократий, - ответил Кепель. - Недостаточный контроль незаконных миграционных потоков дестабилизирует наши общества и питает расизм".

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.